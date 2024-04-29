日圓走弱 日股長遠看俏

明報記者 袁國守

根據MPF諮詢機構GUM上周公布的3月強積金市場分析報告，截至今年3月，強積金市場總資產上升1.9%至1.18萬億元，而首季資金淨流入最多的前5個資產類型包括「美國股票基金」、「預設投資策略-核心累積基金」、「環球股票基金」、「日本股票基金」和「環球債券基金」，共佔90%以上的總資金轉換。

留意亞洲基金日股比例

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，首季共15億元持續追入日本股票基金，顯示MPF成員對日股需求熾熱。他表示，雖然現時日股基金佔強積金總資產仍然低於1%，市面上有提供日股基金的供應商亦僅有3間，但成員亦可留意部分亞洲基金中的日股成分比例，作出適合自己風險及投資偏好的選擇。翻查資料，現時可供選擇的3隻MPF日股基金為宏利環球精選日本股票基金、東亞集成信託日本股票基金及中銀保誠簡易日本股票基金；截至2024年4月22日，過去1年，分別升24.85%、21.22%及21.2%。

惠理多元資產投資首席投資總監鍾慧欣表示，早前日本央行終於結束負利率政策，取消了收益率曲線控制措施，並將基準利率調整至0厘至0.1厘；然而，日本央行繼續每月購買相同數量的日本國債，維持寬鬆的貨幣政策。她指出，市場預計日本央行的行動將非常緩慢，10月前不太可能再次加息，而春季工資談判的結果超出預期。鍾慧欣認為，考慮到人口老化的結構問題及勞動人口充分就業，相信日本工資增長及通脹在過去30年首次成為結構現象，日本央行將可能面對加快推動利率正常化的壓力。她還指出，日股動力正在減弱，而隨着美國股市回調，日本市場亦會出現調整，但日圓疲弱繼續成為日本公司盈利的利好因素。

展望日股後市，施羅德投資日本股票基金經理竹爪正樹（Masaki Taketsume）表示，近期日本股市表現強勁是由多項因素推動，其中包括企業盈利增長及基本面改善，預期這情况將於未來幾年持續。他指出，儘管存在不利短期因素，但相信日本股市可能會在較長時間內保持領先地位。他又稱，由於日本企業基本面穩健、通脹利好及許多日本企業重奪定價能力，因此日本股市仍具備環球最具吸引力的投資機會。

安聯稱日股健康調整 維持增持看法

在上周日本央行會議前，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt發表評論，指出日本央行在3月份的會議上對其貨幣政策框架進行了全面調整，因此在4月份的會議上很可能將按兵不動。他指出，日本央行行長植田和男強調，貨幣政策將繼續走向正常化，而市場參與者可能還沒有充分認識到這一點。他預期，日本央行將採取更加依賴數據的方式審議政策，藉此提升其經濟前景預測和後續數據分析的重要性。該行預計日本央行在短期內將維持相對寬鬆的政策，但進一步加息或減少購買日本國債都是可能採取的措施，而兩者都能為市場運作帶來正面影響。

對於日本股票，安聯投資維持增持看法，Hirt表示，雖然日本市場在最近幾周下跌，但屬於健康的技術調整；在此基礎上，由於基本面驅動因素保持不變，市場表現或趨於穩定。另外，該行對日圓兌美元匯率持中性觀點，鑑於短期仍然缺乏上升動力，而且到目前為止，美國聯儲局一直是該匯率的主導者。Hirt指出，雖然日圓跌至歷史低位，但在看到更強的驅動因素之前（如數據支持美聯儲以快於預期的速度轉向，或日本央行做出任何果斷的防禦性措施），高利差和日圓逐步走低的可能使該行採取觀望態度。

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[袁國守 退休綢繆]