明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

日圓走弱 日股長遠看俏

【明報專訊】日股年內屢創新高，故今年首季吸引了15億元流入強積金（MPF）中的日本股票基金，可見MPF成員對日股需求熾熱。雖然日股近日從高位回吐，但日本央行維持短期利率目標於0厘至0.1厘不變，日圓持續疲弱，有利日本企業盈利增長，日股表現長遠仍可看好。但要留意，現時市場上有提供日股基金的MPF供應不多，假如對日股「情有獨鍾」，可能要將MPF供款轉移至指定供應商，又或留意持有較高日股比重的亞洲股票基金。

明報記者 袁國守

根據MPF諮詢機構GUM上周公布的3月強積金市場分析報告，截至今年3月，強積金市場總資產上升1.9%至1.18萬億元，而首季資金淨流入最多的前5個資產類型包括「美國股票基金」、「預設投資策略-核心累積基金」、「環球股票基金」、「日本股票基金」和「環球債券基金」，共佔90%以上的總資金轉換。

留意亞洲基金日股比例

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，首季共15億元持續追入日本股票基金，顯示MPF成員對日股需求熾熱。他表示，雖然現時日股基金佔強積金總資產仍然低於1%，市面上有提供日股基金的供應商亦僅有3間，但成員亦可留意部分亞洲基金中的日股成分比例，作出適合自己風險及投資偏好的選擇。翻查資料，現時可供選擇的3隻MPF日股基金為宏利環球精選日本股票基金、東亞集成信託日本股票基金及中銀保誠簡易日本股票基金；截至2024年4月22日，過去1年，分別升24.85%、21.22%及21.2%。

惠理多元資產投資首席投資總監鍾慧欣表示，早前日本央行終於結束負利率政策，取消了收益率曲線控制措施，並將基準利率調整至0厘至0.1厘；然而，日本央行繼續每月購買相同數量的日本國債，維持寬鬆的貨幣政策。她指出，市場預計日本央行的行動將非常緩慢，10月前不太可能再次加息，而春季工資談判的結果超出預期。鍾慧欣認為，考慮到人口老化的結構問題及勞動人口充分就業，相信日本工資增長及通脹在過去30年首次成為結構現象，日本央行將可能面對加快推動利率正常化的壓力。她還指出，日股動力正在減弱，而隨着美國股市回調，日本市場亦會出現調整，但日圓疲弱繼續成為日本公司盈利的利好因素。

展望日股後市，施羅德投資日本股票基金經理竹爪正樹（Masaki Taketsume）表示，近期日本股市表現強勁是由多項因素推動，其中包括企業盈利增長及基本面改善，預期這情况將於未來幾年持續。他指出，儘管存在不利短期因素，但相信日本股市可能會在較長時間內保持領先地位。他又稱，由於日本企業基本面穩健、通脹利好及許多日本企業重奪定價能力，因此日本股市仍具備環球最具吸引力的投資機會。

安聯稱日股健康調整 維持增持看法

在上周日本央行會議前，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt發表評論，指出日本央行在3月份的會議上對其貨幣政策框架進行了全面調整，因此在4月份的會議上很可能將按兵不動。他指出，日本央行行長植田和男強調，貨幣政策將繼續走向正常化，而市場參與者可能還沒有充分認識到這一點。他預期，日本央行將採取更加依賴數據的方式審議政策，藉此提升其經濟前景預測和後續數據分析的重要性。該行預計日本央行在短期內將維持相對寬鬆的政策，但進一步加息或減少購買日本國債都是可能採取的措施，而兩者都能為市場運作帶來正面影響。

對於日本股票，安聯投資維持增持看法，Hirt表示，雖然日本市場在最近幾周下跌，但屬於健康的技術調整；在此基礎上，由於基本面驅動因素保持不變，市場表現或趨於穩定。另外，該行對日圓兌美元匯率持中性觀點，鑑於短期仍然缺乏上升動力，而且到目前為止，美國聯儲局一直是該匯率的主導者。Hirt指出，雖然日圓跌至歷史低位，但在看到更強的驅動因素之前（如數據支持美聯儲以快於預期的速度轉向，或日本央行做出任何果斷的防禦性措施），高利差和日圓逐步走低的可能使該行採取觀望態度。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

相關字詞﹕袁國守 退休綢繆

上 / 下一篇新聞

10內房3年少10萬員工 減近半 禹洲奧園削逾八成重災 碧桂園減38%
10內房3年少10萬員工 減近半 禹洲奧園削逾八成重災 碧桂園減38%
內房佔GDP貢獻減 青年失業率高企
內房佔GDP貢獻減 青年失業率高企
TVB：今年合拍劇收入望破10億
TVB：今年合拍劇收入望破10億
擬將逾百萬電視觀眾引流線上添互動
擬將逾百萬電視觀眾引流線上添互動
陳茂波：經濟連續5季溫和增長
陳茂波：經濟連續5季溫和增長
積金易6·26推 助向違規僱主追數
積金易6·26推 助向違規僱主追數
百達曾劭科：全球減息在望 內地資金湧港
百達曾劭科：全球減息在望 內地資金湧港
湯文亮：大量內地人來港開戶 料趨勢持續
湯文亮：大量內地人來港開戶 料趨勢持續
全球科技股盈利報捷 支持股價
全球科技股盈利報捷 支持股價
標普全球評級高路易：美若不減息 中國減息空間收窄
標普全球評級高路易：美若不減息 中國減息空間收窄
華潤飲料專注包裝水 產品集中
華潤飲料專注包裝水 產品集中
富通易名周大福人壽 利拓灣區 增準客戶信心帶動生意 料內地客佔比升
富通易名周大福人壽 利拓灣區 增準客戶信心帶動生意 料內地客佔比升
置地推「WOMEN in Central」 伙租戶辦活動
置地推「WOMEN in Central」 伙租戶辦活動
首季受煉油拖累 中石化少賺一成
首季受煉油拖累 中石化少賺一成
港企研智能配藥機 省人力提高準確率
港企研智能配藥機 省人力提高準確率
投資千萬 越柬阿聯酋有意引入
投資千萬 越柬阿聯酋有意引入
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績勝預期 港交所Call 23042
金子：季績勝預期 港交所Call 23042
張兆聰：港股呈突破 短炒值博
張兆聰：港股呈突破 短炒值博
張兆聰：科企續押注AI 利好Nvidia
張兆聰：科企續押注AI 利好Nvidia
伍禮賢：巴黎奧運料有利安踏銷售
伍禮賢：巴黎奧運料有利安踏銷售
涂國彬：地緣政局緩和 金價整固為主
涂國彬：地緣政局緩和 金價整固為主
陳大為：面對高利率政策 投資者組合兩極化
陳大為：面對高利率政策 投資者組合兩極化
袁國守：美帝崩裂？仍可揸美股？
袁國守：美帝崩裂？仍可揸美股？
謝偉銓：應否為劏房訂起始租金？
謝偉銓：應否為劏房訂起始租金？
減息前 把握近5厘定存優惠
減息前 把握近5厘定存優惠
沈永年：度假別墅打造港式娛樂天堂
沈永年：度假別墅打造港式娛樂天堂
Kristina Hooper：市場健康回調 風險資產估值添吸引
Kristina Hooper：市場健康回調 風險資產估值添吸引
許健生：走塑要有法 尋創新塑料替代品
許健生：走塑要有法 尋創新塑料替代品
陳正犖：日官方未干預 日圓短線或156徘徊
陳正犖：日官方未干預 日圓短線或156徘徊
溫傑：聯通投資價值吸引 倘回調可分注吸
溫傑：聯通投資價值吸引 倘回調可分注吸
袁國守：五一將至 港股或先行整固
袁國守：五一將至 港股或先行整固
林少陽：港股未來兩季或有所作為
林少陽：港股未來兩季或有所作為
技術取勝：騰訊突破下降軌
技術取勝：騰訊突破下降軌
李聲揚：港股近期已跑贏美股
李聲揚：港股近期已跑贏美股
蔡金強：美國重回滯脹嗎？
蔡金強：美國重回滯脹嗎？
艾雲豪：結合AI黑科技 睇波新體驗
艾雲豪：結合AI黑科技 睇波新體驗
李順威：基金調整盤路 提供買賣機會
李順威：基金調整盤路 提供買賣機會
劉思明：大市強勢 勿低估短線動力
劉思明：大市強勢 勿低估短線動力
瑞銀亞洲：資金趁高做淡 騰訊沽21015
瑞銀亞洲：資金趁高做淡 騰訊沽21015
摩根大通亞洲：趁高開淡倉 恒指熊60503
摩根大通亞洲：趁高開淡倉 恒指熊60503
周顯：有料之人也有可能公開心法益人
周顯：有料之人也有可能公開心法益人
張佩儀：好好管理強積金 回報大不同
張佩儀：好好管理強積金 回報大不同
王弼：美股再彈要靠亞馬遜
王弼：美股再彈要靠亞馬遜
曾淵滄：慎選內房股 越秀可憧憬
曾淵滄：慎選內房股 越秀可憧憬
湯文亮：倘美斷SWIFT 中國再無顧忌
湯文亮：倘美斷SWIFT 中國再無顧忌
陳永傑：加息之聲漸響亮
陳永傑：加息之聲漸響亮
廖偉強：別忘了香港優勢
廖偉強：別忘了香港優勢
布少明：豪宅向好 樓市添動力
布少明：豪宅向好 樓市添動力
馬泰陽：憧憬黃金周 經濟向好利樓市
馬泰陽：憧憬黃金周 經濟向好利樓市
4月新盤成交料1900宗 跌55% Blue Coast餘貨擬加價一成 高臨收千票
4月新盤成交料1900宗 跌55% Blue Coast餘貨擬加價一成 高臨收千票
本月物業註冊料9700宗 近3年新高
本月物業註冊料9700宗 近3年新高
渣甸山屋地放售 估值6億跌四成
渣甸山屋地放售 估值6億跌四成
十大屋苑周末成交升近四成
十大屋苑周末成交升近四成
蔚藍東岸海景兩房租1.8萬 呎租40元
蔚藍東岸海景兩房租1.8萬 呎租40元
大圍工廈單位叫價790萬放售
大圍工廈單位叫價790萬放售
天璽‧海主打4房 享維港景
天璽‧海主打4房 享維港景
天宇海均呎逼1.2萬 連升3個月
天宇海均呎逼1.2萬 連升3個月