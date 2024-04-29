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經濟
二手放大鏡

香港地產

天宇海均呎逼1.2萬 連升3個月

【明報專訊】樓市有回穩迹象。以馬鞍山天宇海為例，截至4月24日止，本月暫錄兩宗成交，平均呎價11,943元，按月雖然上升不足1%，惟已連續3個月輕微反彈，均呎進一步逼近1.2萬元水平。

3房連儲物房890萬沽 實蝕165萬

天宇海近期錄得一宗蝕讓成交，世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯指出，天宇海第7B座高層C室，實用746方呎，3房1套連儲物房間隔，望山景，以890萬元易手，實呎11,930元。原業主於2021年以1000萬元購入，持貨約3年，帳面蝕110萬元或約11%，連使費料實蝕約165萬元或約16.5%。黎又稱，天宇海戶型偏大，主打換樓客市場，近月成交量保持單位數水平，未來或有約一至兩宗升幅，料呎價將平穩上升。他續指出，馬鞍山區內買家普遍以用家為主，市場波動不大，預料區內成交價將微升3％至5%。

新一批「白居二」客陸續入市。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山錦暉苑中層G室，實用面積455方呎兩房間隔，以486萬元易手，實呎10,681元，新買家為「白居二」客。原業主於2020年以337萬元未補價購入，持貨約4年，帳面獲利約149萬元或44%離場。

劉嘉玲7380萬沽深9四房連車位

再奪影帝的梁朝偉，其妻劉嘉玲本月初售出香港仔深灣9號一個4房戶連車位，單位為1座中層A室，實用1949方呎，連車位以7380萬元售出，實呎37,865元。據悉，劉嘉玲早於去年放售該物業，叫價7980萬元，現成交價較叫價低600萬元或7.5%。劉嘉玲早於2011年以公司名義斥約5273萬元一手購入單位，及後以170萬元購入車位，合共約5443萬元，持貨約13年，帳面獲利1937萬元或36%。買家則以MINILAND LIMITED作登記，公司股東為香港途遊科技有限公司，而香港途遊董事則為途遊（北京）創始人兼CEO李建良。

ONE HOMANTIN售1620萬 實蝕42%

另外，部分屋苑仍錄二手蝕讓成交。利嘉閣聯席董事曾淑貞表示，何文田半新盤ONE HOMANTIN 7座頂層連天台戶，實用面積795方呎，3房1套連工人套房間隔連天台，原業主以1800萬元放盤，累減180萬元或10%後，以1620萬元易手，實呎20,377元。原業主2019年2579.4萬元一手購入，曾於2022年作內部轉讓，帳面蝕959.4萬元或37%，連使費及發展商當時提供的回贈，有機會實蝕1080萬元或42%，料為屋苑歷來蝕讓幅度及金額最大個案。

明報記者 周悅蜓

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相關字詞﹕深灣9號 劉嘉玲 ONE HOMANTIN 何文田 錦暉苑 白居二客 天宇海 馬鞍山

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