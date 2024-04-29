蔚藍東岸海景兩房租1.8萬 呎租40元

鄭啟聰指出，租客為外區客，於港島區工作；業主於2020年以約860.9萬元買入單位，現享租金回報率約2.5厘。

專才1.55萬租港灣豪庭一房

此外，境外專才陸續來港，持續帶動私宅租務成交；香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴港灣豪庭第7座低層F室，實用面積346方呎，屬1房間隔、望內園景，業主以1.6萬元放租約1星期，獲新租客接洽，經議價僅輕微減價500元或3%，以1.55萬元成交、實用呎租約45元，據悉新租客為內地專才，睇樓1次承租；上述單位業主於2014年以約435萬元購入單位，享租金回報率約4.3厘。

港島方面，香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌指標屋苑太古城新錄兩房單位租賃成交，為廬山閣中層A室，實用面積518方呎，業主以約2.58萬元放租，約1個月後獲外區客接洽，議價後減價1800元或7%，以約2.4萬元獲承租，實用呎租逾46元，新租客為家庭客，心儀單位向內園，睇樓兩次後承租；業主2012年9月以約648萬元購入單位，現享租金回報率4.4厘。