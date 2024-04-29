布少明：豪宅向好 樓市添動力

近月一手樓市銷情持續暢旺，接連推出的全新盤均大受歡迎，貨尾盤亦同樣頻頻獲吸納。二手則因低價筍盤已被迅速消化，加上普遍業主持貨信心轉強，不急於劈價賣盤，故令二手交投有所下滑，暫時陷入整固。綜合美聯分行資料顯示，全港35個大型屋苑在4月15至21日的一周，共錄66宗成交，較前一周回落約2.9%，但仍較去年平均約54宗高出約22%，所以市場有意見指樓市「後勁不繼」、「反彈告終」等評價似乎有欠中肯。筆者認為，對買家而言，現階段難得在叫價上佔上風，着實是趁機入市「尋寶」的最佳時機。原因是全「撤辣」已令樓市最大不明朗因素消除，加上中央以致港府均全力「拼經濟」，相信香港樓股下半年可望進一步向好。值得留意的是，豪宅交投亦有亮麗表現。據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，本年截至4月23日，逾5000萬元一手成交量錄125宗，較去年同期114宗升約9.6%，並創自2019年後的5年同期新高。

事實上，豪宅市場一直備受內地買家垂青，自從全「撤辣」後豪宅成交大增，展望未來有更多內地買家以至專才湧港，相信豪宅表現可望看高一線。現時樓市正保持穩中向好的局面，只欠美國踏入減息周期的「東風」，屆時樓市將會迎來又一次急彈。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]