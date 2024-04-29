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經濟
2024年4月29日星期一
技術取勝
投資策略
10內房3年少10萬員工 減近半 禹洲奧園削逾八成重災 碧桂園減38%
內房佔GDP貢獻減 青年失業率高企
TVB：今年合拍劇收入望破10億
擬將逾百萬電視觀眾引流線上添互動
陳茂波：經濟連續5季溫和增長
積金易6·26推 助向違規僱主追數
百達曾劭科：全球減息在望 內地資金湧港
湯文亮：大量內地人來港開戶 料趨勢持續
全球科技股盈利報捷 支持股價
標普全球評級高路易：美若不減息 中國減息空間收窄
華潤飲料專注包裝水 產品集中
富通易名周大福人壽 利拓灣區 增準客戶信心帶動生意 料內地客佔比升
置地推「WOMEN in Central」 伙租戶辦活動
首季受煉油拖累 中石化少賺一成
港企研智能配藥機 省人力提高準確率
投資千萬 越柬阿聯酋有意引入
環球經濟數據
金子：季績勝預期 港交所Call 23042
張兆聰：港股呈突破 短炒值博
張兆聰：科企續押注AI 利好Nvidia
伍禮賢：巴黎奧運料有利安踏銷售
涂國彬：地緣政局緩和 金價整固為主
陳大為：面對高利率政策 投資者組合兩極化
袁國守：美帝崩裂？仍可揸美股？
謝偉銓：應否為劏房訂起始租金？
減息前 把握近5厘定存優惠
沈永年：度假別墅打造港式娛樂天堂
Kristina Hooper：市場健康回調 風險資產估值添吸引
許健生：走塑要有法 尋創新塑料替代品
陳正犖：日官方未干預 日圓短線或156徘徊
溫傑：聯通投資價值吸引 倘回調可分注吸
袁國守：五一將至 港股或先行整固
林少陽：港股未來兩季或有所作為
技術取勝：騰訊突破下降軌
李聲揚：港股近期已跑贏美股
蔡金強：美國重回滯脹嗎？
艾雲豪：結合AI黑科技 睇波新體驗
李順威：基金調整盤路 提供買賣機會
劉思明：大市強勢 勿低估短線動力
瑞銀亞洲：資金趁高做淡 騰訊沽21015
摩根大通亞洲：趁高開淡倉 恒指熊60503
周顯：有料之人也有可能公開心法益人
張佩儀：好好管理強積金 回報大不同
王弼：美股再彈要靠亞馬遜
曾淵滄：慎選內房股 越秀可憧憬
湯文亮：倘美斷SWIFT 中國再無顧忌
陳永傑：加息之聲漸響亮
廖偉強：別忘了香港優勢
布少明：豪宅向好 樓市添動力
馬泰陽：憧憬黃金周 經濟向好利樓市
4月新盤成交料1900宗 跌55% Blue Coast餘貨擬加價一成 高臨收千票
本月物業註冊料9700宗 近3年新高
渣甸山屋地放售 估值6億跌四成
十大屋苑周末成交升近四成
蔚藍東岸海景兩房租1.8萬 呎租40元
大圍工廈單位叫價790萬放售
天璽‧海主打4房 享維港景
天宇海均呎逼1.2萬 連升3個月
日圓走弱 日股長遠看俏
技術取勝：騰訊突破下降軌
【明報專訊】阿里剛升穿下降軌（圖）
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10內房3年少10萬員工 減近半 禹洲奧園削逾八成重災 碧桂園減38%
內房佔GDP貢獻減 青年失業率高企
TVB：今年合拍劇收入望破10億
擬將逾百萬電視觀眾引流線上添互動
陳茂波：經濟連續5季溫和增長
積金易6·26推 助向違規僱主追數
百達曾劭科：全球減息在望 內地資金湧港
湯文亮：大量內地人來港開戶 料趨勢持續
全球科技股盈利報捷 支持股價
標普全球評級高路易：美若不減息 中國減息空間收窄
華潤飲料專注包裝水 產品集中
富通易名周大福人壽 利拓灣區 增準客戶信心帶動生意 料內地客佔比升
置地推「WOMEN in Central」 伙租戶辦活動
首季受煉油拖累 中石化少賺一成
港企研智能配藥機 省人力提高準確率
投資千萬 越柬阿聯酋有意引入
環球經濟數據
金子：季績勝預期 港交所Call 23042
張兆聰：港股呈突破 短炒值博
張兆聰：科企續押注AI 利好Nvidia
伍禮賢：巴黎奧運料有利安踏銷售
涂國彬：地緣政局緩和 金價整固為主
陳大為：面對高利率政策 投資者組合兩極化
袁國守：美帝崩裂？仍可揸美股？
謝偉銓：應否為劏房訂起始租金？
減息前 把握近5厘定存優惠
沈永年：度假別墅打造港式娛樂天堂
Kristina Hooper：市場健康回調 風險資產估值添吸引
許健生：走塑要有法 尋創新塑料替代品
陳正犖：日官方未干預 日圓短線或156徘徊
溫傑：聯通投資價值吸引 倘回調可分注吸
袁國守：五一將至 港股或先行整固
林少陽：港股未來兩季或有所作為
技術取勝：騰訊突破下降軌
李聲揚：港股近期已跑贏美股
蔡金強：美國重回滯脹嗎？
艾雲豪：結合AI黑科技 睇波新體驗
李順威：基金調整盤路 提供買賣機會
劉思明：大市強勢 勿低估短線動力
瑞銀亞洲：資金趁高做淡 騰訊沽21015
摩根大通亞洲：趁高開淡倉 恒指熊60503
周顯：有料之人也有可能公開心法益人
張佩儀：好好管理強積金 回報大不同
王弼：美股再彈要靠亞馬遜
曾淵滄：慎選內房股 越秀可憧憬
湯文亮：倘美斷SWIFT 中國再無顧忌
陳永傑：加息之聲漸響亮
廖偉強：別忘了香港優勢
布少明：豪宅向好 樓市添動力
馬泰陽：憧憬黃金周 經濟向好利樓市
4月新盤成交料1900宗 跌55% Blue Coast餘貨擬加價一成 高臨收千票
本月物業註冊料9700宗 近3年新高
渣甸山屋地放售 估值6億跌四成
十大屋苑周末成交升近四成
蔚藍東岸海景兩房租1.8萬 呎租40元
大圍工廈單位叫價790萬放售
天璽‧海主打4房 享維港景
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日圓走弱 日股長遠看俏
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