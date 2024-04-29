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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：聯通投資價值吸引 倘回調可分注吸

【明報專訊】中國聯通（0762）共有兩項收入，包括服務及銷售通信產品，以去年總收入計，服務收入佔比接近九成，服務收入可再細分為聯網通信業務及算網數智業務，兩者佔比76.5%及23.5%。去年營業收入穩步增長，按年升5%至3726億元（人民幣，下同）；溢利187億元，按年增11.8%，持續雙位數提升。去年聯網通信業務及算網數智業務收入分別為2445.8億元及752.5億元，按年增長3.1%及12.9%，帶動後者佔比上升，印證近年集團收入結構不斷優化。雲業務方面，集團雲端收入升幅從去年首9個月的36.6% ，重新加速至第四季的按年55.2%升幅，緩解了市場對其增長的擔憂。

另外，集團全年共派息33.66分，按年增長22.8%，年度派息比率55%，按年升5個百分點。現價計，聯通息率約6厘；今年資本開支目標650億元（按年降12%），市場預料集團派息比率還有上升空間。隨着盈利增加，配合派息比率上升，每股派息金額將持續提升。

集團公布今年首季主要財務及營運數據，營業收入995億元，按年增2.3%；當中服務收入890.4億元，按年增3.4%。在服務收入中，作為傳統業務的聯網信通業務，實現收入623億元人民幣；新興業務的算網數智業務，實現收入232.2億元，後者佔比升至26.1%，顯示收入結構優化。稅前利潤72.4億元，按年增長10.6%，保持雙位數增速。公司權益持有者應佔盈利為56.13 億元，增長8.9%。

針對增速較快的算網數智業務，聯通雲收入167億元，按年增30.3%；數據中心收入66億元，按年升4.1%。特別值得一提的是，集團致力發揮雲網和數據資源協同優勢，旗下網信安全收入於首季實現70%的高速增長。集團正積極佈局人工智能、低空經濟、數智應用等新興產業，有助收入及盈利增長，並為長期發展奠定了良好基礎。

雖然集團首季收入略低於我們預期，但受惠成本控制理想，令除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率（EBITDA Margin）增加0.3個百分點至26.7%（為過去16個季度以來再次錄得按年上升），助力達成稅前利潤雙位數增長的目標。我們預期，下半年集團服務收入將有望改善，配合繼續控制支出，可望推動盈利持續增長。展望全年可實現「全年營業收入穩健增長、利潤雙位數增長」的業績目標。

綜合而言，聯通未來收入及盈利能見度高，加上估計派息將增加，投資價值吸引。若股價回調，可考慮分注吸納。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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