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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：美帝崩裂？仍可揸美股？

【明報專訊】近日上映的電影《美帝崩裂》（Civil War），講述在不久的將來，美國內部衝突加劇，最終爆發內戰。事實上，多年來美國可說存在兩個，一個是以民主黨為首、追求平等（equality）的美國；另一個則是共和黨「揸旗」、講求公平（ fairness）的美國。基於此分歧，美國國內爭議眾多，如經常可聽見的毒品、無業遊民、非法移民及槍械等問題，但這是否代表「美帝」即將崩潰，屢創新高的美股不再值得投資？

日前筆者放了10天大假，往美國加州走了一趟，因假期有限，加上加州的面積等同1.7個英國，所以今次旅程只集中在以三藩市為中心的北加州。這裏是《Money Monday》，非《Travel Monday》，因此有哪些怡人景點，不談了，只想簡單描述美國當今面對的各種社會問題，可影響你我持有的美股表現啊。

存無業遊民毒品槍械問題

先說無業遊民和毒品問題。筆者入住的酒店，位於舊金山市政中心 （Civic Center）附近，四周盡是無業遊民，便溺、垃圾及癮君子滿街，不少商舖亦已關門大吉。綜合幾位在加州住了數十年的友人稱，新冠疫情前市政中心一帶是不錯的地方，惜受疫情衝擊，才弄至如今境况。

有報道指出，加州目前有17萬名遊民，佔全國遊民總數近一半，有說「缺房」是主因，另有稱是與精神病和毒品有關，而後者的解釋，筆者深信不疑，因親歷其境，好些人甚至不容氣以「喪屍出籠」來形容該區情况。

當中的毒品問題，有意見更指與中國扯上關係，美國政府長期指控，中國製造的合成鴉片藥物芬太尼（fentanyl），大量輸出到美國，引發該國歷史上最嚴重的毒品危機，而中國政府則一直否認這些指控。由此可見，筆者在舊金山街頭目睹的不僅是美國國內問題，還是中美關係緊張的成因之一，且是今年底美國總統大選無可避免爭辯的議題。

另一爭議的槍械問題，筆者今趟旅程亦初次體會，因一位移居加州逾30年的好友熱中射擊，故帶筆者到射擊場見識，並親身感受真槍射擊的刺激。在美國射擊場練習開槍，手續相當簡單，出示護照和填表便是了，過程猶如在本港玩保齡球而已，如此簡單的要求和寬鬆的監管，當然引來不少美國民眾擔憂，因此槍械擁有權和引致的暴力問題，成為民主共和兩黨長年以來爭論不休的議題。

擁「科技+金融」優勢 美元軍力做後盾

看似這麼多問題，「美帝」就此崩潰？即使如同筆者，不太欣賞美國的飲食、汽車文化以至衣著品味，但絕不可少看其綜合實力和包容。根據諮詢公司Gallup的調查，現時美國人最關心的還是較貼身的經濟問題；至於非經濟問題，則以移民和政府領導能力獲更多人關注，而槍械只有少數人認為是最重要的國家問題。

再者，除了筆者去了「打卡」的矽谷，美國還擁有東岸的紐約和芝加哥，在全球金融業手執牛耳，該國憑着「科技+金融」兩大優勢匯聚全球人才。按家住三藩市灣區（Bay Area）的老友粗略估計，如他這類中產階層約佔全灣區人口三成，若在科技公司擔任管理層，年薪可逾200萬港元，而出現「道友」（junkie）及無家可歸者的地區，畢竟只佔少數。同時，美國中部擁有規模龐大的工農業，加上美元和軍力作為後盾，「美帝」崩裂的機會暫看來不高，况且眾多美國上市公司為跨國企業，收益來自全球，故美股仍是個人投資組合中不可或缺的核心。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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