富通易名周大福人壽 利拓灣區 增準客戶信心帶動生意 料內地客佔比升

明報記者 龍彩霞

自周大福企業完成新創建（0659）收購要約後，去年11月周企亦因而正式成為富通保險的間接控股公司。葉文傑指出，改名周大福人壽保險，有助提升準客戶對公司信心，相信能帶動新生意，亦有利公司放眼亞洲業務及大灣區業務。公司矢志成為粵港澳大灣區領先的保險公司，創造超越保險以外的共享價值。

暫未擬金行設人壽專櫃

當問及會否在周大福金行特設人壽保險專櫃，葉文傑表示暫時未有這部署。但繳保費可以賺取K Dollar（是一種於K11內使用的付款模式）則有機會實現。富通保險首席策略總監歐陽明欣透露，7月除改名外，也會推出生活平台，與客戶有更多互動。

欲新財年招聘2000至3000人

富通與周企集團旗下的大灣區醫療集團及港怡醫院於今年1月締結成策略合作伙伴，分別為內地及香港的指定客戶提供多元高端醫療健康保障服務。

葉文傑表示，類似合作未來會更趨積極，公司會策動與周大福企業集團多元業務體系聯乘；未來策略合作伙伴聯盟涵蓋不同專業範疇，包括健康、教育、體育、藝術、多元智能、旅遊及娛樂。他續稱，內地對儲蓄保險及危疾保險產品需求較大。

至於人手方面，今年度積極聘請代理人，計劃新財年（2024月7月1日至2025年6月30日）新增招聘2000至3000人。

截至去年底12個月，富通保險年化保費總額按年顯著增長176%，優於行業整體99%的增幅，保費收入按年增長233%，遠超行業整體34%的增幅。根據保監局最新公布數據，富通保險市場排名躍升至第5位，內地抵港旅客（MCV）截至去年底12個月，內地遊客佔年化保費總額超過50%，遠高於新型冠狀病毒疫情前水平。