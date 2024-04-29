明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

全球科技股盈利報捷 支持股價

【明報專訊】瑞士百達資產管理亞洲（日本除外）基金分銷主管曾劭科在上文指出，今年以來全球貨幣市場基金出現資金淨流入回落的迹象，全球股市及債市則有較明顯的資金淨流入，情况可能像2020年第二季全球股債市場展開大升浪前，值得密切留意，當中，他看好受惠於人工智能此主題的全球龍頭科網股。

富蘭克林鄧普頓入息投資投資總監Ed Perks在一個月前的《Money Monday》第441期（3月25日出版）封面故事專訪中提醒，投資者要留意英偉達（美：NVDA）在晶片及微軟（美：MSFT）在人工智能（AI）應用程式上均或會面對其他競爭對手的挑戰，強調分散投資屬十分重要。

Perks當時首先談到英偉達：「英偉達目前市值逾2.3萬億美元，眾所周知的是，英偉達在晶片設計領域處領先地位，而晶片對於發展人工智能十分重要，但我想提出的是，需要很多年才可以把計劃悉數實現，故我不知道英偉達未來會否在某些領域上面對新的競爭，而市場目前不願意留意有關風險。我強調，英偉達的確是一間偉大的上市公司，在人工智能對科技及經濟均屬大型發展趨勢上處於上佳位置，但我認為，向前望的話，需要更多上市公司在此領域有能力做得好。」

富蘭克林鄧普頓測中多隻美科技股走勢

跟着Perks指出，微軟的確是全球科技企業翹楚，去年推出ChatGPT及Microsoft 365 Copilot等人工智能工具，這些產品均容易使用，很快便深受用家歡迎，因此亦迅速開創不少新的商業模式。但Perks提醒，全球最終有多少Office的用戶願意就Microsoft 365 Copilot付費屬未知之數，這需要更長時間證明，而且Alphabet旗下Google亦擬推出類似ChatGPT及Microsoft 365 Copilot的人工智能工具，料會為微軟帶來激烈競爭。Perks當時強調，他並非看淡微軟前景，只是提醒投資者若希望投資人工智能應用程式此主題，除了微軟之外，亦可以留意Alphabet。上述專訪見報以來約一個月，Alphabet股價逆市上升14.57%，創歷史新高，而微軟及英偉達期內股價則分別下跌3.91%及7.64%（見圖），可見Perks的測市功力。

瑞士百達：Microsoft 365 Copilot增生產力

瑞士百達曾劭科則指出，今年是全球人工智能主題金錢化（Monetisation of the AI theme），背景是微軟等美國龍頭科技股推出Microsoft 365 Copilot等人工智能工具，可望吸納大量收費客戶，而該行亦是Microsoft 365 Copilot的付費訂戶，指它可以用來大幅提升生產力：「我們公司開放了此平台給我們，減省我們寫稿的時間，將更多時間用來與客戶、記者溝通。」

可以留意的是，微軟行政總裁Satya Nadella上周在公布首季業績時指出，Microsoft 365 Copilot被市場廣泛應用之快，比集團所有其他已開售的軟件產品更快，指該人工智能軟件正開始改變人類的工作方式， Nadella：「客戶每日都可以藉着Microsoft 365 Copilot優化工作流程，就好像個人電腦在1990年代最初興起時一樣。」

科技股估值為2000年高位一半 未虞泡沫

曾劭科認為，由於妥善應用人工智能可以提升生產力，而晶片是發展人工智能必須的一部分，故全球多個國家均希望可以在本土生產晶片，減少依賴入口晶片，以增加晶片供應的安全及可靠；另外，人工智能亦涉及全球不同產業鏈，故此除了美國科技股外，日本、韓國及中國均有科技股可以受惠於此投資主題。至於估值方面，曾劭科稱，現時MSCI全球資訊科技指數（MSCI ACWI IT Index）的預期市盈率約24倍，估值是2000年科網泡沫時的一半，而且有關盈利亦較當年勁升逾15倍，故他不認為過去一年多以來由人工智能所衍生的科技股升浪存在泡沫。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕美國科技股 分散投資 微軟（美：MSFT） 英偉達（美：NVDA）

上 / 下一篇新聞

10內房3年少10萬員工 減近半 禹洲奧園削逾八成重災 碧桂園減38%
10內房3年少10萬員工 減近半 禹洲奧園削逾八成重災 碧桂園減38%
內房佔GDP貢獻減 青年失業率高企
內房佔GDP貢獻減 青年失業率高企
TVB：今年合拍劇收入望破10億
TVB：今年合拍劇收入望破10億
擬將逾百萬電視觀眾引流線上添互動
擬將逾百萬電視觀眾引流線上添互動
陳茂波：經濟連續5季溫和增長
陳茂波：經濟連續5季溫和增長
積金易6·26推 助向違規僱主追數
積金易6·26推 助向違規僱主追數
百達曾劭科：全球減息在望 內地資金湧港
百達曾劭科：全球減息在望 內地資金湧港
湯文亮：大量內地人來港開戶 料趨勢持續
湯文亮：大量內地人來港開戶 料趨勢持續
標普全球評級高路易：美若不減息 中國減息空間收窄
標普全球評級高路易：美若不減息 中國減息空間收窄
華潤飲料專注包裝水 產品集中
華潤飲料專注包裝水 產品集中
富通易名周大福人壽 利拓灣區 增準客戶信心帶動生意 料內地客佔比升
富通易名周大福人壽 利拓灣區 增準客戶信心帶動生意 料內地客佔比升
置地推「WOMEN in Central」 伙租戶辦活動
置地推「WOMEN in Central」 伙租戶辦活動
首季受煉油拖累 中石化少賺一成
首季受煉油拖累 中石化少賺一成
港企研智能配藥機 省人力提高準確率
港企研智能配藥機 省人力提高準確率
投資千萬 越柬阿聯酋有意引入
投資千萬 越柬阿聯酋有意引入
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績勝預期 港交所Call 23042
金子：季績勝預期 港交所Call 23042
張兆聰：港股呈突破 短炒值博
張兆聰：港股呈突破 短炒值博
張兆聰：科企續押注AI 利好Nvidia
張兆聰：科企續押注AI 利好Nvidia
伍禮賢：巴黎奧運料有利安踏銷售
伍禮賢：巴黎奧運料有利安踏銷售
涂國彬：地緣政局緩和 金價整固為主
涂國彬：地緣政局緩和 金價整固為主
陳大為：面對高利率政策 投資者組合兩極化
陳大為：面對高利率政策 投資者組合兩極化
袁國守：美帝崩裂？仍可揸美股？
袁國守：美帝崩裂？仍可揸美股？
謝偉銓：應否為劏房訂起始租金？
謝偉銓：應否為劏房訂起始租金？
減息前 把握近5厘定存優惠
減息前 把握近5厘定存優惠
沈永年：度假別墅打造港式娛樂天堂
沈永年：度假別墅打造港式娛樂天堂
Kristina Hooper：市場健康回調 風險資產估值添吸引
Kristina Hooper：市場健康回調 風險資產估值添吸引
許健生：走塑要有法 尋創新塑料替代品
許健生：走塑要有法 尋創新塑料替代品
陳正犖：日官方未干預 日圓短線或156徘徊
陳正犖：日官方未干預 日圓短線或156徘徊
溫傑：聯通投資價值吸引 倘回調可分注吸
溫傑：聯通投資價值吸引 倘回調可分注吸
袁國守：五一將至 港股或先行整固
袁國守：五一將至 港股或先行整固
林少陽：港股未來兩季或有所作為
林少陽：港股未來兩季或有所作為
技術取勝：騰訊突破下降軌
技術取勝：騰訊突破下降軌
李聲揚：港股近期已跑贏美股
李聲揚：港股近期已跑贏美股
蔡金強：美國重回滯脹嗎？
蔡金強：美國重回滯脹嗎？
艾雲豪：結合AI黑科技 睇波新體驗
艾雲豪：結合AI黑科技 睇波新體驗
李順威：基金調整盤路 提供買賣機會
李順威：基金調整盤路 提供買賣機會
劉思明：大市強勢 勿低估短線動力
劉思明：大市強勢 勿低估短線動力
瑞銀亞洲：資金趁高做淡 騰訊沽21015
瑞銀亞洲：資金趁高做淡 騰訊沽21015
摩根大通亞洲：趁高開淡倉 恒指熊60503
摩根大通亞洲：趁高開淡倉 恒指熊60503
周顯：有料之人也有可能公開心法益人
周顯：有料之人也有可能公開心法益人
張佩儀：好好管理強積金 回報大不同
張佩儀：好好管理強積金 回報大不同
王弼：美股再彈要靠亞馬遜
王弼：美股再彈要靠亞馬遜
曾淵滄：慎選內房股 越秀可憧憬
曾淵滄：慎選內房股 越秀可憧憬
湯文亮：倘美斷SWIFT 中國再無顧忌
湯文亮：倘美斷SWIFT 中國再無顧忌
陳永傑：加息之聲漸響亮
陳永傑：加息之聲漸響亮
廖偉強：別忘了香港優勢
廖偉強：別忘了香港優勢
布少明：豪宅向好 樓市添動力
布少明：豪宅向好 樓市添動力
馬泰陽：憧憬黃金周 經濟向好利樓市
馬泰陽：憧憬黃金周 經濟向好利樓市
4月新盤成交料1900宗 跌55% Blue Coast餘貨擬加價一成 高臨收千票
4月新盤成交料1900宗 跌55% Blue Coast餘貨擬加價一成 高臨收千票
本月物業註冊料9700宗 近3年新高
本月物業註冊料9700宗 近3年新高
渣甸山屋地放售 估值6億跌四成
渣甸山屋地放售 估值6億跌四成
十大屋苑周末成交升近四成
十大屋苑周末成交升近四成
蔚藍東岸海景兩房租1.8萬 呎租40元
蔚藍東岸海景兩房租1.8萬 呎租40元
大圍工廈單位叫價790萬放售
大圍工廈單位叫價790萬放售
天璽‧海主打4房 享維港景
天璽‧海主打4房 享維港景
天宇海均呎逼1.2萬 連升3個月
天宇海均呎逼1.2萬 連升3個月
日圓走弱 日股長遠看俏
日圓走弱 日股長遠看俏