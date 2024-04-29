百達曾劭科：全球減息在望 內地資金湧港

明報記者 葉創成

在內地「五一黃金周」長假期本周開始前，港股上周表現出乎市場意料地強勁，內地資金湧港相信屬關鍵，上周五港股通北水南下淨流入11.74億元，連續20個交易日淨流入，累積金額達數百億元；根據瑞銀旗下瑞信香港認股證/牛熊證網站數據，上月21日至上周二（本月23日）的20個交易日期間，港股通淨資金流入最高的五大股份分別是騰訊控股（0700）、中國銀行（3988）、中國移動（0941）、小米集團（1810）及中國石油（0857），分別達109.72億、94.27億、61億、35.09億及34.93億元，也就是說，該五大股份期內淨資金流入逾330億元（見表）。

從上述數據可見，近日內地資金湧入港股勢不可當，瑞士百達曾劭科在該行主辦、名為「在不確定的世界尋找確定的投資方向」記者會上亦指出，即使市場早前對中國股市看得很悲觀，但該行當時已看得比較樂觀，除了在中國市場繼續擴展業務外，亦推出不少新產品。他形容，在現時此不確定的世界中，從資金流向來說，可以確定的是內地資金基本上會持續流入香港，參與的不止是股票市場，亦包括其他資產。

中國證監會前周五收市後公布5項關於進一步優化滬深港通、推動香港提升國際金融中心地位措施，具體措施包括：一、放寬滬深港通下股票交易所買賣基金（ETF）合資格產品範圍；二、將房地產投資信託基金（REITs）納入滬深港通；三、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通；四、優化基金互認安排；五、支持內地行業龍頭企業赴香港上市。

內地資金落戶本港可投資全球

曾劭科指出，內地資金透過本港投資全球資本市場屬大勢所趨，故其實早在上述5項資本市場對港合作措施前，已有多項相關計劃，例如內地與香港基金互認安排（Mutual Recognition of Funds、MRF）、跨境理財通（Wealth Management Connect、WMC）、俗稱為「投資移民」的新資本投資者入境計劃（New Capital Investment Entrant Scheme、New CIES）、合格境內有限合伙人制度（Qualified Domestic Limited Partner、QDLP）及合格境內機構投資者（Qualified Domestic Institutional Investor、QDII）等等。

上述內地資金來港投資計劃中，曾劭科認為，近月最熱門的便是跨境理財通，原因是在香港註冊成立和經香港證監會認可的基金是當中「南向通」的合資格理財產品之一，內地居民可以藉着這些基金投資全球資本市場；根據人民銀行今年初宣布實施的「跨境理財通2.0」，「南向通」的內地投資者門檻，新增「近3年個人年均收入不低於40萬元人民幣」的可選條件，支持更多大灣區居民參與試點，個人投資者投資額度由100萬元提高至300萬元人民幣，業務試點範圍擴大由銀行至證券公司亦可參與。

從全球資產配置的角度出發，曾劭科認為，目前亦是減持現金、增持股票及債券的好時機。他指出，即使近月美國經濟仍然保持增長，而通脹亦繼續高於疫情前平均水平，因此難以準確判斷聯儲局何時減息，但是可以肯定的是，美國由2022年3月開始的加息周期已見頂，下一步便是減息，而瑞士央行上月已出乎意料減息0.25厘，指標利率降至1.5厘，是9年來首次減息，估計歐洲央行稍後亦有機會早於美國聯儲局減息，全球貨幣政策相對寬鬆此大環境利好股市及債市。

貨幣基金流入減 股債或重演4年前牛市

回顧美國上次加息及減息周期，聯儲局在2015年12月開始加息0.25厘，跟着幾年亦多次加息，聯邦基金利率上端在2018年12月升至高位2.5厘，跟着在2019年7月開始減息0.25厘，至2020年3月新冠疫情大爆發後把該利率減至0.25厘，重返2015年12月加息周期開始前的低位（見圖1）。

曾劭科分析，在2019年美國加息周期尾聲至2020年3月減息至低位期間，全球貨幣市場基金淨流入高達1.75萬億美元，而期內不論全球債券、信貸或股市資金淨流入均不理想，但低息環境持續一段時間後便會改變投資者的取態，全球債券及股票市場分別於2020年第二季及第三季開始錄得資金淨流入，由此亦帶動有關價格向好，直至2022年首季美國加息周期開始前始趨勢才逆轉，資金再次大舉湧入全球貨幣市場基金，股市及債市資金淨流入則相對呆滯。他認為，由於今年以來全球貨幣市場基金有資金淨流入回落的現象，全球股市及債市則有較明顯的資金淨流入，情况可能像2020年第二季全球股債市場展開大升浪前，值得密切留意（見圖2）。

港元定存息回落 其他資產吸引力增

將上述資金在全球不同資產流向套用於本港，今年以來，由隔夜至12個月的本港銀行同業拆息（HIBOR）均反覆回落，影響所及，相關年期港元定期存款利率亦已下跌，曾劭科認為，此趨勢若持續，料可吸引更多港人考慮港元定存以外的資產配置：「去年敘做港元定期存款的話，每次續期（roll over）利率往往愈來愈高，這樣的話，港人基本上沒有什麼意欲投資，但今年以來情况已不一樣，港元定期存款利率已見頂，如果你現時敘做3個月港元定期存款的話，再續期時利率料回落，令很多人將現金轉投其他資產市場。」

綜合上述分析，《Money Monday》認為，讀者可以密切留意本周「五一黃金周」內地假期期間，北水南下的「港股通」暫停期間，港股能否延續上周升浪，以及期內中資銀行香港分行內地人來港開戶的數據，跟着再制訂港股追揸沽策略。

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