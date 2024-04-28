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經濟
2024年4月28日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
何文田朗賢峯首輪沽清260伙 高臨兩日逾2000人次參觀示範單位 擬短期加推
科技巨頭績佳 美股三大指數齊升
彭博：蘋果OpenAI商生成式AI加入新iPhone
內地3月工業企業利潤跌3.5%
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美地區銀行共和第一銀行倒閉
中國風電突飛猛進 歐盟發展遲緩
張宗永：戰爭多面觀
薛偉傑：國產X86處理器 整機亮相教育展
馮其十：「中國產能過剩論」存三大誤讀
馮其十：「中國產能過剩論」存三大誤讀
【明報專訊】近期，對中國內地「產能過剩」的論調持續發酵。該論調稱，內地的「過剩產能」正利用政府補貼低價傾銷海外，影響他國經濟，目標指向以電動汽車、鋰電池、光伏產品為首的新能源產業。
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