明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：國產X86處理器 整機亮相教育展

【明報專訊】上海兆芯集成電路股份有限公司去年底發表了它最新的8核心X86處理器「開先」KX-7000系列，但之後一直未見有電腦裝上這系列處理器。

日前，在重慶舉行的「中國教育裝備展示會」中，聯想開天、清華同方、銳捷等國產電腦生產商終於展示了基於「開先」KX-7000系列處理器打造的桌面電腦和雲終端設備。

兆芯聲稱，紫光、升騰、聯和東海、海爾、大唐高鴻、寶新創、智微智能、微步、億道、麥迪傑、博酈智能、卓怡、恆為等其他內地整機及方案廠商，亦將會陸續推出基於KX-7000系列處理器的新一代桌面電腦和嵌入式工業電腦，適用於教育、金融、運輸、能源、通訊、醫療等行業。

性能較上一代倍升 相距Intel仍遠

根據兆芯的公布，KX-7000系列處理器的初期產品KX-7000/8有兩款，其中一款的基準頻率是3GHz，最高頻率為3.6GHz；另一款的基準頻率是3.2GHz，最高頻率為3.7GHz。但暫時供貨的都是前者。

根據內地媒體公布的Geekbench 6程式跑分測試，KX-7000/8的單核心性能大約比兆芯的上一代X86處理器KX-U6780A高出1.4倍，多核心性能則大約高出1倍，符合兆芯向外聲稱性能比上一代倍增的說法。

不過，KX-7000/8在測試中實際達到的最高頻率只是3.293GHz，比兆芯宣稱的3.6GHz低了一點。此外，若與Intel的產品相比，其多核心的表現大約只相當於Intel的第8代i5處理器。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]

上 / 下一篇新聞