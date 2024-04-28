內地3月工業企業利潤跌3.5%

統計局：利潤恢復不平衡

國家統計局公布，今年首季工業企業營業收入30.96萬億元，按年增長2.3%，較首兩個月的4.5%放緩。首季營業成本26.38億萬億元，按年增2.5%，營收利潤率則按年上升0.09個百分點至4.86%。

高盛計算3月工業企業收入按年下跌1.3%，計算經季節因素調整後，收入按月下跌2%，而企業利潤則繼2月按月下跌6.6%，在3月再按月下跌5.7%。

今年首季製造業企業利潤按年增7.9%至1.02萬億元，增幅較首兩個月的17.4%收窄，基建相關的電熱、燃氣及水生產和供應業利潤為1125.1億元，按年增40%，較首兩個月的63.1%收窄，採礦業利潤按年降18.5%至2961.7億元，較首兩個月的21.1%減少。

按行業分類，政策支持行業，如計算機、通訊等電子設備製造業利潤增長82.5%，汽車製造業增長32%，不過增速均較首兩個月的2.1倍和50.1%放緩。

彭博經濟研究報告指出，首季企業利潤增長明顯自首兩個月放緩，亦低於他們8%的預期，而且去年首季利潤按年下跌21.4%，增長放緩仍在非常低的基數出現。報告認為，數據表明內地經濟增長乏力，雖然首季GDP增長強勁，但擔憂經濟復蘇是否有可持續性。本地需求疲弱，加上生產者出廠價格（PPI）持續通縮，企業盈利或將繼續面臨壓力，約制企業投資和招聘，現時需要更多政策支持。