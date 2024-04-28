科技巨頭績佳 美股三大指數齊升

納指全周彈4.2% 結束4連跌

納指上周五最高曾見15,981點，收市仍升2.03%，報15,927點；道指收報38,239點，升0.4%；標指亦升1.02%，報5099點。全周計算，標指在科技權重股支持下自90天線反彈，上升2.7%，結束3周連跌，道指則升0.7%。

Alphabet首派息 股價升一成見新高

Alphabet績佳並首次派發股息，推動股價創收市新高，大升10.2%至171.95美元；微軟亦升1.8%。兩公司雲業務收入好過市場預期，人工智能晶片需求旺盛，推動晶片股普遍向上，Nvidia（美：NVDA）周五升6.2%至877.35美元，全周大升15.1%，收復本月中以來的跌幅，惟英特爾（美：INTC）次季收入指引遜預期，收市大跌9.2%。

歐洲股市向好，英國及德國股市分別升0.75%及1.36%，法國CAC指數亦升0.89%。港股方面，恒指夜期周五收報17,621點，跌59點或0.33%，較恒指收市低水30點。港股ADR比例指數收市報16,219點，跌32點，長和（0001）ADR折合港元報37.58元，較港收市跌1.76%。

分析：可留意中小型績優股

本周將迎來美國聯儲局議息，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，過去美股調整主要來自減息預期的憂慮，上周五公布的個人消費支出指數（PCE）物價指數令市場較樂觀，相信本周將有更多指引，為投資者帶來一定期待。

科技巨頭受本季業績影響大幅波動，亞馬遜（美：AMZN）和蘋果（美：AAPL）將在周二（30日）和周四（5月2日）收市後公布季績。馮宏遠表示，近日大型科網股業績表現好壞各半，市場更留意個別公司基本表現，不再出現「一面倒」拉高或拖低大市的情况，後市將以整固為主，預期納指仍企在17,000點水平。他認為，尋找投資機會時可看中小型及業績較好的股份，除了上季重點的AI主題，亦可留意零售、餐飲股的表現。