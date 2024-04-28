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經濟
香港地產

何文田朗賢峯首輪沽清260伙 高臨兩日逾2000人次參觀示範單位 擬短期加推

【明報專訊】再有市區鐵路新盤開售，由鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯，昨日以價單形式首輪銷售，屬第IIB期的260伙，項目在開售前累收逾7500個登記，超額近28倍。市場消息表示，項目首輪沽清，發展商正部署次輪銷售，料日內公布詳情。另資策（0497）新盤佐敦高臨，在過去兩日有逾2000人次參觀，擬於短期內考慮加推應市。

明報記者 甘潔瑩

繼將軍澳日出康城SEASONS系列、黃竹坑港島南岸Blue Coast後，「撤辣」後第三個鐵路新盤何文田朗賢峯，樓花期約11個月，繼日前第IIA期推出84伙、3房及4房大單位招標後，昨日以價單形式推出第IIB期260伙。

以價單形式推售的260伙，實用由388至774方呎，提供1房至3房連套房間隔，另亦包括少量連平台特色戶、頂層連天台特色戶。昨日銷售分3組進行揀樓，分別為V組、A組及B組，V組買家最多可買8伙，A組最多可買3伙，B組為一般買家。市場消息稱，首輪銷售的260伙全數售出，發展商正部署次輪銷售，料短期內加推及公布銷售詳情。

高臨今公布新銷售部署

另樓花期長約20個月的資策佐敦新盤高臨，日前對外開放示範單位及接受認購後，反應理想，發展商亦計劃開售。據悉，項目在過去兩日有逾2000名準買家參觀，主要為年輕專業人士、內地專才、物業投資者及同區分支家庭，發展商將在今日公布最新的銷售部署。

壽臣山15號洋房2.6億沽 實呎6.8萬

此外，一手市場亦連環錄大額成交，由英皇國際（0163）等合作發展的南區洋房項目壽臣山15號，昨日以招標形式，售出8號洋房，英皇國際副主席楊政龍表示，該洋房實用3823方呎，4套房間隔，連同1153方呎花園及816方呎天台，洋房設恒溫游泳池、私家升降機及1個停車位，成交價逾2.59億元，實呎6.8萬元。

據悉，壽臣山15號自2022年起招標發售，至今沽出4座洋房，套現約20.6億元。

新地（0016）旗下啟德跑道區天璽．海，亦以招標售出一伙4房大宅，為1座19樓A室，面積2194方呎，屬4套房間隔，成交價逾1.16億元，實呎5.32萬元。

[香港地產]

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