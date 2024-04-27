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經濟
2024年4月27日星期六
睇樓手冊
科指低位累彈逾兩成 進技術牛市 港股全周飈8.8%逾12年最勁 單日成交1572億
南水224億淨流入A股 破紀錄
瑞銀轉軚看好 內房股發力
交行首季賺250億 微升1.4%
中壽首季少賺9.3% 新業務價值急增26%
香港年金推優惠 每月年金增25%保費折扣2%
陳啟宗回應股價差：好消息是我減薪 主持最後一次恒隆股東會 弟撐侄陳文博接棒
稱內房不再是對手 市况不旺也有機會
德勤「灣區高科技40強」 軟件業佔33%
內地推汽車舊換新 最多補貼1萬人幣
香港寬頻少賺93% 料下半財年業績改善
學者：中國經濟調整未到位 倡增10萬億消費補貼
「林香檸」港11個月開10店 下月再添兩店
日圓兌港元穿5算 34年新低 央行維持利率不變 分析：干預可隨時出現
美核心PCE物價升2.8% 高預期
Alphabet首派季息 股價升逾一成破頂
官方樓指按月升1% 結束連跌10月 CCL「撤辣」後累漲2.7% 業界：新盤減價或礙升勢
一手私宅潛在供應破11萬伙 未完全反映「撤辣」後市况
去年私宅空置率4.1% 九龍城空置量破萬伙
ONE STANLEY 8日累沽7伙套5.5億
嘉湖3房「籮底貨」 實呎低見7143元
「遊戲機大王」5880萬沽粉嶺工廈全幢
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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