ONE STANLEY 8日累沽7伙套5.5億

凱玥4房5865萬沽 本月累售12伙

ONE STANLEY是次新售出33號屋，座落於Coral Avenue，實用面積3102方呎、4房4套連工作間、書房，另連花園等，連雙車位成交價1.152億元、實呎3.71萬元，買家為本地客，成交期240日；另第1座2樓及3樓A室複式戶，實用面積1931方呎連天台、4房雙套戶，連車位成交價6372.7萬元、實呎3.3萬元，買家同為本地客，成交期120日。

至於港島其他豪宅盤，合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，本月至今累售12伙，包括昨日新售出的第1座11樓B室，實用面積2247方呎4房戶，成交價5864.67萬元、實呎2.61萬元。

九龍方面，華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，亦再添新成交，以1459.07萬元售出第3B座28樓C室，實用568方呎兩房連儲物房間隔、實呎2.56萬元；澐璟2022年底推出至今，累售230伙、吸金約90億元。另中海外（0688）跑道區維港1號，亦新售出兩伙3房戶，套現逾3363萬元。

LP10複式4153萬沽 實呎2.22萬破頂

將軍澳日出康城一手特色戶亦具承接力。南豐及港鐵（0066）合作、已屆現樓的LP10，招標售出第2B座58樓及59樓C室，4房雙套複式戶，實用1870方呎另連平台及天台，連車位成交價4152.8萬元、實呎2.22萬元，再破屋苑上月做出的最高實呎2.21萬元紀錄。

另資策（0497）以折實均呎1.93萬元首推52伙、以1房戶折實入場費479萬元作招徠的佐敦高臨，昨起收票，市場消息指收約240票，超額近4倍。