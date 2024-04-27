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經濟

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一手私宅潛在供應破11萬伙 未完全反映「撤辣」後市况

【明報專訊】受今年初「撤辣」前淡市影響，新盤銷情放緩，據房屋局最新公布，截至今年3月底，未來3至4年一手私樓供應料達11.2萬伙，按季多3000伙或2.7%，連續兩季創新高，其中已落成但未售出單位，按季多1000伙，增至2.1萬伙，再創歷史新高，而期內建築中單位雖然按季減少1000伙至7.9萬伙，但已預售單位卻由去年第四季的9000伙跌至今年首季的7000伙，按季少2000伙，令建築中但未售出之單位增至7.2萬伙，按季多1000伙，同創歷史新高。

「撤辣」後一手共沽逾5750伙

值得留意的是，由於2月底「撤辣」後新盤銷情理想，有關數字尚未完全反映「撤辣」後市况。綜合市場統計，「撤辣」後一手市場共錄得逾5750宗成交。

房屋局發言人指出，按今年3月底最新推算，未來3至4年一手私宅供應量約11.2萬伙，較對上一季增加3000伙，當中包括約2.1萬伙一手貨尾單位、約7.2萬個興建中但未售出的樓花單位，以及約1.9萬個在已批出土地（熟地）上可隨時動工的單位。未來潛在供應中，估計有9.6萬伙為實用面積少於約753方呎，佔整體供應量約86%，按季增加約1個百分點。

房屋局預計，未來數月將有5幅住宅用地轉為熟地，可提供約3100伙。政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年的私宅預計供應量將維持在較高水平。此外，截至今年3月底，已批地可隨時動工單位涉約1.9萬伙，按季多1000伙，而今年首季私樓動工量為4300伙，按季少22%，但較去年同期2300伙多87%，而期內私樓落成量則有5000伙，較去年第四季3800伙多32%，創近一年按季新高。

萊坊高級董事王兆麒表示，「撤辣」前本港樓市表現不佳，新盤銷售表現亦不理想，令整體供應數字維持在高水平。「撤辣」後新盤銷情不俗，貨尾量略為回落，預計要再減8000伙至1萬伙後才更有助樓價回升。

相關字詞﹕王兆麒 萊坊 一手私宅潛在供應量 房屋局

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