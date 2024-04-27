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經濟

香港地產

官方樓指按月升1% 結束連跌10月 CCL「撤辣」後累漲2.7% 業界：新盤減價或礙升勢

【明報專訊】政府2月底公布全面「撤辣」後，樓市即時反彈，據差餉物業估價署最新公布，上月私宅售價指數報305.7點，按月升1.06%，連跌10個月後終見回升，並以中小型單位升幅較大。至於最新公布的中原城市領先指數CCL則報146.89點，過去6周反覆上升2.71%。不過有業界指出，受多個新盤相繼減價促銷影響，料短期樓價反覆爭持之勢未變。

明報記者 林尚民

據差估署資料，上月私宅售價指數報305.7點，為去年5月至今年2月連跌10個月後首次回升，單月升幅1.06%，惟對比去年12月，指數今年首季仍錄約1.8%跌幅；而對比去年同期，則累跌13.2%。

中小型樓價升幅較明顯

若以單位類型分類，實用1076方呎以下A至C類中小型單位售價指數按月回升，最新報307點，按月升1.05%，按年跌13.2%，今年首季累跌1.79%；實用1076方呎或以上的D及E類大型單位售價指數報276.9點，按月升0.98%，按年則跌10.62%，首季累跌1.28%，反映「撤辣」後中小型單位樓價升幅略高於大單位。

租金結束兩個月跌勢 按月彈0.54%

私宅租金指數方面，上月份報186.1點，連跌兩個月後回升0.54%，首季累升0.05%，並較去年同期升5.62%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月指數表現較預期理想，相信是全面「撤辣」後，購買力湧現，令二手業主不但收窄議價空間，不少更加價，刺激整體樓價在低位反彈，而4月份因應整體氣氛穩中向好，樓價料維持1%的穩定升勢，若按月可分別再升1.2%及1.5%，料次季售價指數可累升近3.8%，屆時有望帶動上半年樓價，並扭轉跌勢，且有機會倒升1.9%。

高力：若延遲減息 全年樓價或跌

惟高力香港研究部主管李婉茵指出，一手市場潛在供應創新高，相信年內發展商仍會減價促銷，對二手樓價和成交量造成一定的壓力，如利率延遲下調，高力將維持預測整體樓價全年有5%至10%的下調空間。

另外，具體反映4月1日至7日市况的中原城市領先指數CCL最新報146.89點，按周升0.37%，連升兩周共1.39%，指數近6周五升、一跌，期內累升2.71%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受多個新盤相繼減價促銷影響，二手交投放緩，樓價升勢明顯受阻，相信短期樓價將反覆爭持未變，預期CCL續於145點至150點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。事實上，CCL仍處逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊，指數較2021年8月191.34點歷史高位，仍下跌23.23%，而2024年跌幅收窄至0.22%。

相關字詞﹕撤辣 中原城市領先指數CCL 樓價指數 差餉物業估價署

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