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經濟
國際金融

Alphabet首派季息 股價升逾一成破頂

【明報專訊】大舉押注AI領域的Alphabet（美：GOOG）和微軟（美：MSFT），上一季雲端業務收入及利潤激增。Alphabet將史上首次發放季度股息，每股派發20美仙，並將額外回購最多價值700億美元（約5460億港元）的股票，其股價早段升逾一成創新高，市值突破2萬億美元。微軟股價早段亦升3%。受AI工具的需求推動，搜尋引擎巨頭Google的母企Alphabet，第一季Google Cloud收入按年急增28%至95.7億美元，按年升幅較第四季的25.7%進一步加快。Google Cloud的經營利潤更按年增長接近4倍至9億美元。

Alphabet多項主要業務的收入也顯著增長，YouTube收入按年增20%，搜尋等業務收入按年增14.4%，而關鍵的廣告業務收入亦按年增13%至617億美元。該公司整體收入按年增15%至805億美元，是2022年初以來最高的收入升幅。雖然擴大對AI等投資，令Alphabet第一季資本支出按年大增91%至120億美元，不過由於整體收入顯著增長，加上裁員等削減開支措施，其季度利潤仍按年激增57%至237億美元。

微軟多賺20% 雲收入增31%

微軟也發布了Copilot生成式AI助手推出後的首個完整財報。受惠於AI產品引入，在截至3月底的第三財季，微軟的增長引擎Azure雲及其他雲計算服務收入按年增長達31%，高於分析師預期。據微軟透露，AI服務為Azure及其他雲端服務收入的增長，貢獻7個百分點。微軟整體收入按年增17%至619億美元，利潤更按年增長20%至219億美元。

跟Alphabet和微軟一樣，facebook母企Meta（美：META）也為AI大舉投資，惟該公司距離透過AI變現仍然遙遠，反觀Alphabet和微軟已見到AI服務帶來的收益。Meta周四股價挫逾一成，昨早段微跌。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕Google Cloud 微軟 人工智能（ AI）

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