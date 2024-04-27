日圓兌港元穿5算 34年新低 央行維持利率不變 分析：干預可隨時出現

意外沒宣布減買債

日圓屢見低位，增加了日本政府與央行入市干預的風險。日本財相鈴木俊一昨在內閣會議後，就日圓持續貶值表示，擔憂其負面影響，對其可能導致物價颷升表示警惕。他強調將關注市場動向，採取萬全應對。

日本央行行長植田和男昨表示，寬鬆的金融環境仍將持續，不過若通脹率如央行預期般發展，將成為進一步加息的理據。他未提及具體的加息時間表，並表示仍將維持目前每月6萬億日圓的買債額度。匯控環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）表示，日本央行的議息聲明，刪除了關於每月買債額度的措辭，但央行官員為繼續當前的買債步伐敞開大門。

植田和男：寬鬆金融環境持續

他指出，雖然央行官員可能試圖隱晦地暗示，其資產負債表操作將受到審查，這強化了鷹派論調，但當局仍希望為買債操作保留靈活性。美國國債孳息率近期上漲，使日本央行難以停止買債，任何縮減買債規模迹象，都可能令日本國債孳息率更趨波動。

瑞銀首席日本經濟學家足立正道昨表示，日本財務省「快將干預匯市，買入日圓，並賣出美元」。不過瑞穗證券的分析指出，雖然日圓周五的走勢令人震驚，但這趨勢仍是漸進，不足以成為當局入市干預的理據，惟日圓再刷新34年低位，意味干預仍可能隨時出現，只是美元過於強勢，干預也起不到明顯作用。美銀證券分析指出，日本人對日圓疲軟的情緒惡化，是政府可能介入的原因之一，若政府允許日圓兌美元進一步走軟，可能要付出高昂的政治代價。日本商界恐日圓貶值影響到消費者信心。

道明證券的分析指出，幾乎沒有迹象表明日本央行正考慮短期內加息，日圓兌每美元可能在未來數周跌至160至161。由於日美利差持續較大，日圓兌美元今年以來已跌一成。

（綜合報道）

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