學者：中國經濟調整未到位 倡增10萬億消費補貼

毛振華表示，從需求方面來看，去年中國消費「報復式」增長的勢頭減弱，服務消費恢復性增長或告一段落。同時，中國居民資產及負債都主要集中在房地產，當房地產投資下行、房價下行將會帶來資產負債表衰退壓力，以致消費低迷。他又表示，從生產角度來看，中國工業生產加速，主要源於外需推動和政策支撐，惟產能利用率走低，特別是高技術類及裝備製造類的產能利用率，增加產能過剩的風險。另外，製造業與基建投資加快，但或進一步加深供需失衡的問題。

籲凍供地與房產新開工

毛振華指出，當前中國市場供需失衡以致價格水平低迷，加大通縮壓力，進一步增加經濟負向循環風險。另外，資產價格水平下滑亦帶來資產負債表的收縮壓力，預計今年中國居民負債率將首次超過70%。

就當前政策而言，毛認為應着眼於糾正供需失衡下的價格走低，建議加強地方政府的GDP考核；減少基建投資，改增加10萬億元消費補貼；凍結供地與房地產新開工；通過市場化復蘇提振投資需求；鼓勵中國企業適時出海。他認為，應放棄所有大型房地產開發，因中國經過長期大規模住宅建設，以致長時間存在於供過於求狀况，認為大量的商業設施可轉化為保障房等住宅，加上人口進入拐點，形容「房地產開發的時代結束了」。他續稱，消化存量，價格下行趨勢才有可能止跌，「所以救房地產不是救開發商，這應該成為一個重要的政策。」