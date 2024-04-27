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經濟

香港寬頻少賺93% 料下半財年業績改善

【明報專訊】香港寬頻（1310）公布截至今年2月底止中期業績，期內收入按年跌13.4%至58.09億元；純利減少93.4%至153.4萬元。每股盈利0.1仙，派中期息每股15仙，按年跌25%。持股管理人、執行副主席及行政總裁楊主光稱，基於商業客戶及住宅客戶的續約率及合約新價錢，料下半財年較上半年好，惟屆時派息幅度要視乎公司實際表現。

按業務劃分，期內企業方案收入按年跌1.6%至23.10億元；企業方案相關產品減少8.5%至9.52億元。截至今年2月底止，企業客戶按年減少5.8%至9.7萬戶。住宅業務方面，住宅方案收入按年跌1.3%至11.82億元；住宅ARPU（平均每月每戶收入） 按年增1.1%至181元。另外，手機及其他產品收入按年跌35.7%至13.65億元，拖累EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）按年減少約4%至11.51億元。

截至2月底止，經調整自由現金流按年減少66.2%至1.24億元， 已付利息淨額增加50.8%至3.62億元。持股管理人及財務總監余頌廷稱，集團債務浮定息比例為各佔一半，明年11月將有債務到期，現時已積極籌備相關安排，將視乎市場狀况及銀行合作以作融資決定。他續稱，公司仍有充裕資金應付利息及其他投資方面的開支，並與不同專家研究及多方面評估，現時沒有商譽減值的需要。對於派息，余指出，派息幅度視乎公司的發展方向，繼續支持核心業務的增長為優先事項。

楊主光表示，與諾基亞建立策略聯盟，將為企業及住宅客戶預售25Gbps光纖網絡，料未來12至18個月內穩步提升市場份額，增強核心服務的收入。他指該服務將於6月正式推出，月費預期大約998元。

相關字詞﹕派息比率 中期業績 香港寬頻

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