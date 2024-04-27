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經濟

德勤「灣區高科技40強」 軟件業佔33%

【明報專訊】德勤昨公布「2023德勤粵港澳大灣區高科技高成長40強及明日之星」榜單，首三甲為深圳創維光伏科技、豐疆智能國際及深圳廣聯數科科技。資料顯示，今年「大灣區40強」企業3年累計營收增長率平均值為15.06倍，分別有32.5%為軟件行業、27.5%為互聯網和相關服務，以及20%為生命科學行業。

4獨角獸入選「明星之星」榜

「大灣區明星之星」方面，今年一共有40家企業入選，當中有4家「獨角獸（估值達10億美元以上）」，有34%企業現時估值在1億至5億美元之間。

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，近年資本市場偏好人工智能（AI）、醫療等企業，聯交所處理中的上市申請亦以相關行業為多。他表示，香港近年大力支持初創發展，包括建立生態圈、成立香港投資公司、GEM板改革有利小型企業上市等，協助企業發展。

近日新股市場現「破發」，歐振興認為，自由市場波動較大，或受首日上市時市場表現影響，最重要是為企業提供窗口上市，從中接觸資金，與投資者建立更好溝通。

深圳元象：港仍有很多AI人才

深圳元象信息科技有限公司聯合創始人王楠表示，公司從事AI及3D解決方案，核心團隊來自騰訊（0700），現時在港已設有一個辦公室，認為香港仍有很多頂尖的AI人才，加上很多在美國的AI人才對回到內地工作比較遲疑，但香港教育等方面就可吸引人才。王楠又稱，2022年的融資環境較好，去年起開始面對寒冬，公司最大開銷是算力，相信仍要繼續融資，但現時內地可獲取的美元資金不多，肯定會積極地擁抱香港的可能性。

廣州里工實業有限公司總裁李衛鈳稱，公司計劃在歐洲設立研究所及工場，相信通過香港資金去建立工廠會較合理，未來會更認真考慮，但沒有明顯答案是否上市。他表示，境外投資者對公司十分感興趣，未來或會通過美國投資者的合作或資金，開發印度市場。

相關字詞﹕歐振興 資本市場 獨角獸 人工智能 大灣區

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