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經濟

陳啟宗回應股價差：好消息是我減薪 主持最後一次恒隆股東會 弟撐侄陳文博接棒

【明報專訊】身兼恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗昨日主持最後一次股東會，遇到股東投訴股價表現差，他自幽一默稱好消息是自己已離職，明年人工開支大減。他的弟弟即恒隆集團非執行董事陳樂宗昨日親臨股東會，見證交棒時刻。他直言，上市家族企業仍然有優勢，並說將接棒的恒隆系公司董事長陳文博沒有富二代的惡習，對哥哥教下的侄兒領軍投信心一票。

明報記者 陳偉燊

在昨日恒隆地產股東會有股東表示不滿公司近10年股價下跌逾七成及長期未有增派息，反而陳啟宗的報酬增加約三成，陳啟宗回應多謝股東提問，能夠在不喜歡股價低迷仍在過去10多年支持，但是他反問：「市場我（算）是老幾？但是盈利及股東資金仍在上升，股價及市場「不聽話」，便要理性決定，鍾意賣就賣，仍有大批很好公司，公司（現時）屬中上游。好消息是我明年人工大幅下降」。他強調公司沒有如個別同業般減派息。

慶幸任內與袁偉良陳南祿盧韋柏共事

恒隆地產由早年淨現金轉為淨負債比率30%，有股東關心公司減債問題，不過陳啟宗說：「全世界地產公司負債，我們（淨負債率）30%還算高？相對內地（我們）最低，沒有30%（淨負債）不用做生意」。陳文博強調他們仍保持派息能力，並會透過出售物業、增加收入等減低債務，亦未必進行大投資。

陳啟宗說慶幸任內獲3名能幹的董事總經理或行政總裁袁偉良、陳南祿及盧韋柏共事，多謝團隊的工作。他笑言現時不做董事長，要學習袁偉良不返公司，估兒子陳文博及盧韋柏感開心。他相信：「（公司）不會比以前差，只會比從前好」。

會後，陳啟宗笑說因自己仍是股東，明年股東會他改坐在股東席。陳文博則感謝他父親及叔叔陳樂宗的指引，並說在他父親主政下令公司有誠信及財政穩固。

會內多名老臣子及高年資董事亦罕見談感言，恒隆地產獨立非執行董事袁偉良說，陳啟宗上任董事長時才41歲，卻沒有懼怕比其他較他年長的同行，最終開新局面參與內地長遠發展，並獲盈利。

陳樂宗：侄兒沒富二代惡習

陳樂宗指出，上市家族公司有其優勢，不會如華爾街只顧短期利益。公司現時交棒侄兒陳文博，他說：「雖然侄兒成長時家庭環境不錯，但他沒有富二代的惡習，做人低調「好慳」，沒有著名牌，頭腦冷靜，懂人情世故，並對陳文博領導公司前景有信心」，形容這對公司及股東屬明智。

相關字詞﹕袁偉良 陳文博 陳樂宗 陳啟宗 恒隆地產 恒隆集團

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