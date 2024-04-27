明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中壽首季少賺9.3% 新業務價值急增26%

【明報專訊】中國人壽（2628）昨日公布，截至今年3月底止首季盈利206億元（人民幣，下同），按年倒退9.3%，每股盈利0.73元。其中新業務價值較2023年首季重置後，按年增長26.3%，實現近年最高的季度增長。中國人壽表示，季內已經加強資產負債管理，並且優化業務結構，當中例子是，10年期及以上首年期交保費，佔首年期交保費的比重達33.67% ，按年提升5.57個百分點。

總投資收益增長7.2%

季內，中壽錄得總保費按年升3.2%至3376.38億元，其中續期保費為2251.94億元，增長7.5%。受躉繳業務規模下降影響 ，新單保費為1124.44億元，按年跌4.4%；首年期交保費為748.25億元，按年增長4.7%，其中，10年期及以上首年期交保費為251.91億元，按年增長25.4%。短期險保費按年減少0.5%至348.04億元。退保率為0.26%，同比下降0.14個百分點。在銷售隊伍建設方面，該集團季內的總銷售人力為67.9萬人，個險銷售佔62.2萬人。

儘管A股市場震盪，該集團季內仍然實現總投資收益達646.57億元，按年增長7.2%。簡單年化總投資收益率為3.23%；淨投資收益426.81億元，按年下降0.1% ，簡單年化淨投資收益率為2.82%。

相關字詞﹕中國人壽

上 / 下一篇新聞