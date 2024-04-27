中壽首季少賺9.3% 新業務價值急增26%

【明報專訊】中國人壽（2628）昨日公布，截至今年3月底止首季盈利206億元（人民幣，下同），按年倒退9.3%，每股盈利0.73元。其中新業務價值較2023年首季重置後，按年增長26.3%，實現近年最高的季度增長。中國人壽表示，季內已經加強資產負債管理，並且優化業務結構，當中例子是，10年期及以上首年期交保費，佔首年期交保費的比重達33.67% ，按年提升5.57個百分點。