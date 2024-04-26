明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

必和必拓擬3000億併購英美資源

【明報專訊】澳洲礦業龍頭必和必拓（BHP）計劃收購英國上市同業英美資源集團（Anglo American），作價逾3000億港元，是超過10年來業界最大宗併購。

必和必拓周四建議，以全股份方式與英美資源合併，每1股英美資源可換成0.7097股必和必拓，相當於每股作價25.08英鎊，較英美資源周三收市溢價約14%，總作價約311億英鎊（逾3040億港元）。英美資源指按必和必拓收購提案，合併前，英美資源要先剝離南非鉑金和鐵礦石資產業務權益並分派給股東。合併後則會策略檢視對方在銅、鐵礦石和冶金煤以外其他資產，例如鑽石業務戴比爾斯（De Beers）。英美資源回應，正檢視該沒有法律約束力和附設多項條件的建議。公司股價周四曾升逾13%，但必和必拓股價曾跌逾3.5%。根據英國法規，必和必拓最遲下月22日需作出正式要約。

必和必拓表明，通過英美資源的一流銅資產，能增加有前景的商品原材料儲備。分析認同併購主要為了銅資源，因為各國大力發展人工智能、可再生能源和電動車等，都需要大量銅線輸送電力。加拿大皇家資本估計，如果合併成功，必和必拓將由全球第三躍升為最大銅生產商，每年產量約260萬噸，佔所有供應10%。由於市場預期供應將短缺，銅價今年來累積升15%，曾高見每噸1萬美元的兩年高位。

多名股東批作價太低

但《金融時報》引述南非礦產資源部長曼塔什（Gwede Mantashe）表明反對併購，因為以往必和必拓的交易，結果總令資金離開南非。南非公共退休金是英美資源的大股東。報道亦引述述最少3個英美資源首二十五大股東都認為作價太低，批評必和必拓是趁英美資源股價低殘時投機獲利，對長線投資者不吸引。

券商富瑞認同作價太低，其他礦商如全球第二大的力拓（Rin Tinto）可能加入爭奪，相信最少要加價至每股28英鎊，相當於溢價28%，總作價426億美元才有望成功併購。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞