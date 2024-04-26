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經濟

香港地產

恒隆前高層沽比華利山九七貨 賺八成

【明報專訊】二手市場不乏地產界人士沽貨，其中恒隆地產（0101）前助理董事黃為山，新近以2928萬元售出跑馬地比華利山一個單位，新買家相信為華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡，雖然作價較同類單位去年價位低逾一成，惟黃為山早於1997年入市，帳面仍獲利1328萬或83%。

登記買家韋少凡 與潤地高層同名

上述單位為比華利山J座低層2座，實用1468方呎4房雙套間隔，連車位以2928萬元售出、實呎1.99萬元；翻查資料，同座高數層、同面積單位，去年4月以3300萬元售出，即現成交價較1年前，低372萬元或11%。上述新成交單位，由黃為山及相關人士於1997年以1600萬元購入，帳面賺1328萬元或83%，買家以韋少凡等作登記，本報昨日向華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡查詢，惟截稿前未獲回覆。

流浪班主兒子沽囍匯3房 帳賺18%

此外，港超聯球會標準流浪會長莫耀強，繼早前以約3000萬元沽出北角維港頌單位後，資料顯示，其兒子莫文韜等，亦以3100萬元售出灣仔囍匯第1座高層A室，實用面積915方呎3房1套間隔、實呎3.38萬元；莫文韜等於2016年以2626萬元一手購入，帳賺474萬元或18%。

不過，二手市場亦不乏蝕讓成交。中原高級資深分區營業經理謝家哲指出，鴨脷洲南區．左岸第1座低層單位，實用面積1765方呎4房雙套間隔，望海景，以4500萬元連車位沽出、實呎2.54萬元，新買家為內地客；原業主2016年以4584萬元一手買入，及後再以約330萬元購入車位，即共作價4914萬元，帳面蝕約414萬元，若連使費，有可能實蝕約660萬元或13%。

值得一提是，同座相同面積、低數層單位，2021年曾連車位以5930萬元易手，意味上述單位新成交價，較3年前同類單位低1430萬元或24%。

另將軍澳日出康城晉海第5B座中低層單位，實用面積343方呎1房間隔，以450萬元易手、實呎1.31萬元；翻查成交紀錄，同類5B座中層F室，3月曾以490萬元易手，反映同類成交價於一個月回落40萬元或8%；原業主2018年以606.22萬元一手購入，帳面蝕156.22萬元，連使費及當年發展商提供的回贈計，有可能實蝕164萬元或27%。

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