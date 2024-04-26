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經濟

香港地產

新世界推長沙灣甲廈 單位入場費721萬

【明報專訊】今年迄今仍未有全新住宅盤登場的新世界（0017），旗下長沙灣全新商廈「83永康街」，推出首張價單及正式開售，並同時對外開放現樓示範單位；項目首批價單涉6樓全層18個單位，建築面積548方呎至1626方呎、呎價介乎1.17萬至1.38萬元，定價721.2萬元至2267萬元，其中作為入場單位的B8室，建築面積548方呎、呎價1.31萬元。

收逾百個查詢 四成為內地客

新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，現時推出樓層較低的單位作起動，日後將加推較高層單位；項目為新世界於區內最後一個分拆出售的商廈，近日已接收逾百個查詢，約四成為內地客。

物業樓高28層，目前已屆現樓，現提供10樓B1室為示範單位，面積1326方呎，採新派辦公室裝修風格；項目5樓及以上屬寫字樓，全層建築面積約18,946至19,216方呎，一層分成18個單位。至於停車場早前已租出，中原工商舖亦承租其中一個一樓舖位。

下半年擬推皇都戲院玫瑰街兩新盤

可留意是，新世界擬下半年起發力推住宅盤，料涉兩個市區全新盤共約520伙。新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展總經理何家欣表示，北角皇都戲院重建項目第1期提供約400伙，戶型涵蓋1房到4房，主打兩、三房戶型，預計2026年落成；項目集住宅、商業功能於一體，目標打造為融古匯今的「現代化古蹟」，住宅部分則屬舊契、會分期發展。

皇都戲院本體屬一級歷史建築物，將保育和活化成時尚的藝術表現場地；新世界系內另一市區全新盤，為九龍又一村玫瑰街項目，亦擬下半年推出，提供約120伙，主打兩房至4房。

此外，利嘉閣（工商舖）地產聯席市務董事朱明杰表示，恒隆地產（0101）旗下北角全新商廈「228電氣道」招租，物業1樓、2樓為零售樓層，建築面積2465至3664方呎，每方呎意向呎租約80元；3樓至22樓為寫字樓，建築面積約1185至全層約5454方呎不等，每方意向呎租約50元。

加國基金8450萬購油塘工廈全層

另外，油塘寶城工業大廈低層全層，面積約2.2萬方呎，新近以8450萬元售出，呎價約3840元，登記買家為APATITE HONG KONG STORAGE IX HOLDINGS LIMITED，料為加拿大基金布祿菲資產管理（Brookfield）旗下公司；原業主於2005年以520萬元購入，帳面獲利7930萬元或約15倍。

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