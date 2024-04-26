青建油塘項目獲批建8.7萬呎樓面

資料顯示，青建早前以7.5億元放售該地盤，較2018年購入價以5.3億元，高出2.2億元或42%。

另屋宇署2月共批出14份建築圖則，包括9項住宅及商住發展、兩項商業發展等，惟期內以中小型項目為主。

2月兩私宅共791伙動工 按月增逾倍

據屋宇署資料，2月全港共有兩個私人住宅項目，合共791伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），較1月的357伙，按月增加434伙或逾1.2倍；今年首兩個月，私宅動工量累計1148伙，較去年同期增近91%。

私宅落成量方面，2月全港只有1個項目，僅涉1個單位，為近40個單月新低，首兩個月累計共有3596伙私宅落成，較去年同期錄得6293伙，減少2697伙或43%，為近三年同期最少。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年首兩個月私宅落成量，達差估署預測全年22,270伙的16%，預料年內有不少大型項目陸續取得入伙紙，初步估計今年全年落成量，可達約2.3萬至2.5萬伙水平。