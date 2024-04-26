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經濟

香港地產

凱柏峰III新攻勢 周日賣147伙

【明報專訊】會德豐將軍澳日出康城SEASONS系列，近日開售銷情理想，同區新盤亦有銷售新攻勢；去年8月起開售、信置（0083）等發展的凱柏峰III，敲定周日（4月28日）展開新一輪銷售，連同日前公布第4號價單全部70伙，推出147伙以先到先得形式發售。凱柏峰III加推的70伙，多屬第3A、3B座40樓以上高層單位，涵蓋1房至3房戶，實用面積340至719方呎，以直減折扣14%加4.5%利息補貼計，折實價582萬至1280萬元，整批折實均呎1.72萬元。

大手客9413萬掃明翹匯6伙大戶

一手市場再有大手客入市；佳明（1271）旗下青衣現樓明翹匯，過去兩日沽出7伙3房、4房戶，成交價1478.4萬至1615.2萬元，呎價1.83萬至1.99萬元，吸金額約1.1億元，當中有長線投資客以9413萬元連購6伙。佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，項目自2019年10月銷售至今累沽754伙或97%，套現逾53億元；其中808方呎4房戶型已沽清，現餘16伙分層單位、6伙頂層複式戶待售。

澐璟連售兩4房戶 吸金1.6億

另華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，新增兩宗成交，其中第2座11樓A室，實用面積1909方呎4房雙套戶，以8319.32萬元成交、實呎4.35萬元；對落一層A室，相同面積間隔，成交價7882.21萬元、實呎4.12萬元。澐璟2022年底推售至今累售231伙，套現逾91億元。港島方面，華懋薄扶林碧麗軒，上月錄得9號單位連1個車位撻訂，為地下及1樓複式戶，實用面積1630方呎3房間隔連花園，據成交紀錄顯示，最新以3800萬元連車位再售出、實呎2.33萬元，買家成交期120日；單位3月曾以4000萬元、實呎2.45萬元成交，當時買家付款辦法一樣，換言之，新做價低200萬元或5%。

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