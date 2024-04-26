供不應求持續 倫敦樓市看俏

Nationwide及Halifax最近公布的3月英國樓價均錄跌幅，其中Nationwide數據顯示，英國平均樓價連續兩個月錄升幅後，3月樓價按月微跌0.2%，未經季節調整的英國平均樓價約26.11萬英鎊。至於Halifax的數據，英國樓價按月計結束5連升，3月份按月錄1%跌幅，經季節調整的英國平均樓價約28.84萬英鎊（見圖）。英國樓價按年計靠穩，據Halifax的3月份數據，英國平均樓價按年微升0.3%，Nationwide公布的3月份樓價按年升1.6%。

租金持續上升 帶動置業需求

樓價按年計錄升幅，兩公司均認為當地樓市具正面因素支持。Halifax按揭總監Kim Kinnaird表示，3月樓市按年計錄增長，反映生活成本壓力緩解，當地薪酬平均升幅已超越通脹，加上租金持續上升，帶動潛在置業需求增加。Nationwide首席經濟師Robert Gardner亦認為，3月樓價按年升幅由2月份的1.2%擴大至1.6%，顯示市况正逐步改善，受惠於通脹稍回落，整體經濟較2023年底的疲弱水平有所回升，消費者信心正在恢復。

減息不確定 或限制樓價升幅

然而，樓價按月計升轉跌，顯示樓價仍存隱憂。Kinnaird表示，儘管需求趨升，但目前相對較高的按揭利率，影響潛在買家入市，同時核心通脹的黏性較市場預期為高，英國減息的時間及幅度變得更不確定，或限制今年英國樓價升幅，認為今年樓價很大可能延續2022年春季以來持續窄幅波動的趨勢。Gardner也指出，今年1月獲批的按揭數量較疫前水平低15%，某程度上反映利率上升對買家負擔能力有一定影響，今年英國樓市的復蘇步伐仍有可能續受利率影響。

Thompson表示，儘管利率是一個影響買家入市的因素，惟由於目前英國利率並不算非常高，因此相對於利率，供求因素對個別地區的樓價影響較大，倫敦是其中之一，故看好供不應求的倫敦樓市前景。

租金回報率介乎2至6厘

倫敦地產代理Benham & Reeves董事Marc von Grundherr指出，倫敦為全球金融中心之一，且市內不乏知名學府，持續吸引來自世界各地的專業人士及留學生，使當地的置業及租賃市場持續處於供不應求的狀况，帶動租金持續上升，對樓價有一定支持，現時倫敦的租金回報率介乎2厘至6厘，差距主要受到樓價影響，市中心區域因樓價較高，租金回報率約2厘至逾3厘，至於高達6厘的租金回報率在倫敦並不常見，主要見於外倫敦（Outer London）個別高級住宅項目，因樓價相對較低，方能提供如此高水平的租金回報率。

平均樓價達53.99萬鎊

持續上升的租金，支持倫敦樓穩中向好，據Halifax的數據，今年3月倫敦樓價按年升0.4%，平均樓價達53.99萬英鎊。近年不乏倫敦項目來港推售，最近St James旗下大型住宅項目Bow Green，最近來港推售項目的第一期。Thompson表示，該項目位處倫敦金融城、新金融城金絲雀碼頭、奧運新城斯特拉特福德構成的東倫敦「黃金三角區」，毗鄰3個鐵路站，整個項目以「城中綠洲」為設計理念，分5期發展，合共提供約1450伙，第一期提供232伙，包括開放式、1房、2房及3房單位，售價由39.5萬英鎊起。

劉敬華

[環球樓市]