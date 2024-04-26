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經濟
2024年4月26日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港6虛幣現貨ETF開支比率超美產品 限兩持牌平台交易 業界意見分歧
3月出口升4.7% 勝預期 增長來自亞洲 歐美仍疲弱
科技股回軟 恒指仍漲83點締四連升
高盛上調港交所目標價 稱成交或見底
匯控下周二季績 市場料少賺2.13%
中海油首季多賺24% 創新高 總淨產量增一成 油氣價按年同增長
大馬首相否認「森林城市」開賭
正利造市案開審 股價逆市挫16%
證監聯交所對中國生態旅遊高層採紀律行動
華為伙11內地車企成立超充聯盟 冀成國際標準助「出海」
美首季GDP增1.6%遜預期 滯脹憂慮升溫 美股早段急挫
必和必拓擬3000億併購英美資源
Meta續AI「燒錢」 股價早段挫一成
豐田去年全球銷量創新高
張兆聰：內房炒落後 國企潤地可吼
英鎊定存高息精選
植耀輝：中車現價可吸 上望5元
方保僑：全港戲院日背後契機
技術取勝：海豐逼17.24元料沽壓大
盧駿匡：港股升勢不全面 難形成大升浪
港交所連升4日 電訊數碼買認沽期權
劉思明：港股輪動 傳統產業股發力
周顯：馬斯克也有破綻
湯文亮：現非炒家入市良機
供不應求持續 倫敦樓市看俏
朗賢峯8日收7500票 超購28倍 YOHO Hub II最快下周初開價 料涉188伙
凱柏峰III新攻勢 周日賣147伙
青建油塘項目獲批建8.7萬呎樓面
新世界推長沙灣甲廈 單位入場費721萬
恒隆前高層沽比華利山九七貨 賺八成
技術取勝：海豐逼17.24元料沽壓大
【明報專訊】中海外12.5元水平成支持（圖）
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