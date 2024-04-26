大馬首相否認「森林城市」開賭

彭博指安華曾見雲頂等高層

據彭博報道，安華上周會見Berjaya Corp.創始人Vincent Tan和雲頂集團林國泰，就在「森林城市」開賭進行早期討論；馬來西亞國家元首亦傳派代表出席會議。不過報道指出，目前溝通處於初步階段，尚不清楚安華對這一想法的重視程度，但開賭或會引發穆斯林反對。馬來西亞國家元首持有碧桂園馬來西亞合資公司超過20%的股份，報道引述消息稱，王室成員或國家元首的代理人也可能被邀請入股賭場。

報道引述Berjaya發言人稱，不知道安華和Tan關於「森林城市」可能開設賭場的相關溝通。馬來西亞首相辦公室、國家皇宮、碧桂園和雲頂集團未回覆查詢。

碧桂園投資千億美元

由於馬來西亞及新加坡擁有龐大華人社區及市場，以往吸引了不少內房往當地投資，包括富力（2777）、碧桂園及綠地集團等。加上中國倡議「一帶一路」下，向來強調愛國愛黨的碧桂園創辦人楊國強曾表示，碧桂園是積極響應國家倡議，先後投資馬來西亞及澳洲的巨型投資項目；而「森林城市」正是在如此背景下誕生的千億美元級項目。碧桂園為了宣傳項目，斥巨資獨家冠名2016年央視的《啟航2016》跨年晚會。

「森林城市」過去以「第二家園計劃」及「夢幻天堂」向中國買家作招徠，不過在2018年時任馬來西亞首馬哈蒂爾卻表示不會允許碧桂園向外國人銷售「森林城市」項目，且政府不會就該項目居住權向外國人發放簽證；其後政府更暫時凍結「第二家園計劃」等，直接打擊項目銷售。

內房危機中國疫情重創項目

雖然2021年馬來西亞在大幅收緊「第二家園計劃」申請門檻後重啟，但當時內房及中國房地產市場亦受「三道紅線」政策重挫，房企開始陷入爛尾樓及流動性危機。在內憂不斷之際，加上中國疫情期間門戶封控，多重因素下令「森林城市」被稱為著名「鬼城」，亦被網上頻道評為「世界上最無用的巨型項目」等負面名稱。

不過，去年起馬來西亞政府再次放寬「第二家園計劃」的申請條件，副首相阿末扎希更點名項目，指尤其是「森林城市」買房的價格門檻，以提高申請者買房的意願。去年8月底「森林城市」亦獲當地政府規劃為金融特區，被視為項目「翻身機會」。