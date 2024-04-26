明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大馬首相否認「森林城市」開賭

【明報專訊】彭博昨引述消息指出，馬來西亞正與當地富豪就內房碧桂園（2007）與柔佛州政府合作的巨型項目「森林城市（Forest City）」開設賭場進行早期討論，冀藉此重振這座耗資1000億美元但陷入困境的房地產項目；報道更指碧桂園願意在這個項目上開設賭場。不過據《海峽時報》昨午報道，馬來西亞首相兼財政部長安華（Datuk Seri Anwar Ibrahim）在出席官方活動後否認了相關報道，指有關賭場執照的報道是「一個謊言」，亦不正確。（It's a lie, that's not right.）

彭博指安華曾見雲頂等高層

據彭博報道，安華上周會見Berjaya Corp.創始人Vincent Tan和雲頂集團林國泰，就在「森林城市」開賭進行早期討論；馬來西亞國家元首亦傳派代表出席會議。不過報道指出，目前溝通處於初步階段，尚不清楚安華對這一想法的重視程度，但開賭或會引發穆斯林反對。馬來西亞國家元首持有碧桂園馬來西亞合資公司超過20%的股份，報道引述消息稱，王室成員或國家元首的代理人也可能被邀請入股賭場。

報道引述Berjaya發言人稱，不知道安華和Tan關於「森林城市」可能開設賭場的相關溝通。馬來西亞首相辦公室、國家皇宮、碧桂園和雲頂集團未回覆查詢。

碧桂園投資千億美元

由於馬來西亞及新加坡擁有龐大華人社區及市場，以往吸引了不少內房往當地投資，包括富力（2777）、碧桂園及綠地集團等。加上中國倡議「一帶一路」下，向來強調愛國愛黨的碧桂園創辦人楊國強曾表示，碧桂園是積極響應國家倡議，先後投資馬來西亞及澳洲的巨型投資項目；而「森林城市」正是在如此背景下誕生的千億美元級項目。碧桂園為了宣傳項目，斥巨資獨家冠名2016年央視的《啟航2016》跨年晚會。

「森林城市」過去以「第二家園計劃」及「夢幻天堂」向中國買家作招徠，不過在2018年時任馬來西亞首馬哈蒂爾卻表示不會允許碧桂園向外國人銷售「森林城市」項目，且政府不會就該項目居住權向外國人發放簽證；其後政府更暫時凍結「第二家園計劃」等，直接打擊項目銷售。

內房危機中國疫情重創項目

雖然2021年馬來西亞在大幅收緊「第二家園計劃」申請門檻後重啟，但當時內房及中國房地產市場亦受「三道紅線」政策重挫，房企開始陷入爛尾樓及流動性危機。在內憂不斷之際，加上中國疫情期間門戶封控，多重因素下令「森林城市」被稱為著名「鬼城」，亦被網上頻道評為「世界上最無用的巨型項目」等負面名稱。

不過，去年起馬來西亞政府再次放寬「第二家園計劃」的申請條件，副首相阿末扎希更點名項目，指尤其是「森林城市」買房的價格門檻，以提高申請者買房的意願。去年8月底「森林城市」亦獲當地政府規劃為金融特區，被視為項目「翻身機會」。

上 / 下一篇新聞