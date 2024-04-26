中海油首季多賺24% 創新高 總淨產量增一成 油氣價按年同增長

明報記者 陳偉燊

CFO：油組延長減產 支持油價

在公布業績前，中海油的股價昨日收報19元，升1.49%。該集團指出，國際油價震盪上行，布蘭特原油期貨均價為每桶81.76美元，按年持平。其持續加大油氣勘探開發力度，實現總淨產量1.801億桶油當量，按年增加9.9%。中國淨產量及海外淨產量分別佔1.232億桶油當量及5690萬桶油當量，分別上升6.9%及16.9%。集團稱，海外產量增加，主要與圭亞那和加拿大產量增加有關。

受惠於油氣銷量上升及實現油價上升，中海油首季度未經審計的油氣銷售收入佔899.8億元，按年增長21.3%。公司桶油成本為27.59美元，同比下降2.2%；本季度內平均實現油價每桶78.75美元，按年升6.2%；平均實現氣價每千立方英尺7.69美元，按年降7.7%。

派息視乎資本開支現金水平

首席財務官王欣昨日表示，今年首季實現桶油成本按年下跌2.2%，與匯率及人民幣貶值，加上與通常首季工作量會比較低等因素有關，現時難以預測全年桶油成本趨勢。她亦謂，目前難以預測實現油價水平，但是在油組減產的決定延長到今年第二季，王欣相信會對短期油價帶來支持，並企於每桶80美元以上。她強調，集團沒有提供數據顯示每季增量情况，只給予全年指引，全年產量7億至7.2億油當量。

季內該集團的資本支出約290.1億元，按年升17.3% ，主要原因是在建項目及調整井工作量同比有所增加，王欣指當中開發新能源及綠色產業鏈的資本開支投入較小。她還稱，將來視乎資本開支及現金水平去平衡，進行分派。