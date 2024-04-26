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經濟

高盛上調港交所目標價 稱成交或見底

【明報專訊】港交所（0388）第一季度業績公布後獲高盛、摩通等多家大行唱好（見表），高盛將港交所的目標價由325元提高至330元，指大市日均成交有見底回升迹象，對港交所改善流通量措施有期望，尤其第二季就收窄買賣差價諮詢，有潛力提高交易流轉率，或可複製ETF收窄差價後成交大增的經驗。

對改善流通量措施有期望

另外，高盛指港交所目前估值在歷史低端，未來將或觸底反彈。其中，高盛預測現貨股票交易額將在2024年上半年觸底並上升，港交所的現貨股票交易相關收入有望水漲船高。由於現貨股票日均成交額與港交所股價在過去5年呈85%的正相關性，因而高盛預測其股價將有所上升。據港交所第一季度業績，現貨股票交易相關收入佔港交所總收入約32%，第一季度港交所錄得日均成交額約1030億元，按季高於第四季度870億元的18%，呈上升趨勢。

同時，高盛亦看好港交所現貨股票收入以外的增長。港交所在第一季度業績中衍生品領域的增長表現強勁，股票衍生品平均每日交易額（ADV）以中高單位數迅速增長。並且倫敦金屬交易所（LME）的費用上調也對港交所的營收有幫助，相關收入佔港交所總收入約10%。

此外，高盛認為IPO改革可能鼓勵更多科技公司上市，進一步改善交易量增長，從而有利於港交所的發展。

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