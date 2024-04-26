3月出口升4.7% 勝預期 增長來自亞洲 歐美仍疲弱

進口升5.3% 勝預期

總結首季商品整體出口，按年升11.9%、進口升8.0%。貿易逆差836億元，相等於商品進口貨值的7.3%。經季節調整的數字顯示，首季出口按季升5.7%、進口升3.1%。按地區劃分，3月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升8.1%，當中越南升41.6%（見表），為2022年1月後新高；另外，輸往美國亦由按年升11.8%轉跌5.4%，是去年8月後錄得跌幅；英國和德國分別跌31.5%和15.5%。進口方面，亞洲主要電子產品供應地的韓國按年升67.5%、日本升4.5%，台灣則跌5.9%，連跌3個月。

按貨品類別劃分，3月電動機械、儀器和用具及零件的出口按年升4.8%，首季按年升13.7%；至於進口升5.8%，連升6個月，首季按年升9.9%。通訊、錄音及音響設備和儀器方面，3月出口按年升14.2%，連升4個月，首季按年升16.9%；至於進口由跌9.4%轉升18.3%，首季按年升14.2%。

出口英國急跌逾三成

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港3月出口較2月改善，主要由於2月受農曆新年假期因素影響，首季經季節調整的整體出口按季增長5.7%，較去年第三、四季的1.8%和3%均有所加快，反映出口處於復蘇階段；進口數字亦顯示整體需求逐步改善。

大新金融：全年出口料單位數升

他認為中線而言，內地擴大內需及穩經濟措施對實體經濟的支持作用仍有待觀察，加上其他主要央行或未急於大幅減息，高利率環境或導致外圍經濟前景有下行壓力，而且歐美對內地製造業可能出現產能過剩的關注，均可能繼續為香港外貿表現帶來挑戰。該行估計，本港今年全年出口或錄得單位數升幅。