YOHO Hub II現樓示範單位 最快五一黃金周開放

朗賢峯暫收6300票 超購23倍

鷹君（0041）及港鐵（0066）合作發展的何文田站朗賢峯，今日率先標售推出第IIA期84伙，至於第IIB期已公布3張價單、共284伙，周六首輪開售260伙。自上周四收票以來，市場消息指出，項目7日錄得約6300個認購登記，暫超額約23倍。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目今日下午6時截止接受認購登記，周六首輪開售當日設有大手客時段，買家最多可選購8伙。

其他新盤方面，會德豐、信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，最新有買家斥9380萬購入1座1樓A及B室，屬兩伙相連平台特色戶，實用共2826方呎，4房雙套及多功能房連洗手間間隔，外連合共653方呎平台，呎價約3.32萬元。維港滙系列自今年2月底「撤辣」，至今累售127伙，套現逾26億元。全盤自2021年3月起至今累售1200伙，套現逾208億元。另位於啟德跑道區、中海外（0688）旗下維港1號，單日連沽6伙，套現近8100萬元，其中2A座30樓B室，實用766方呎3房1套連工人套間隔，以1913.8萬成交、呎價近2.5萬元。