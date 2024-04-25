明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

YOHO Hub II現樓示範單位 最快五一黃金周開放

【明報專訊】五一黃金周勢成各新盤推售黃金檔期，新地（0016）旗下現樓項目、元朗站The YOHO Hub II今日先向傳媒開放現樓示範單位，新地代理總經理陳漢麟表示，有機會先推出第8座單位，並爭取五一黃金周開放予公眾參觀，計劃未來一至兩周內開價及下月開售。樓盤除會所「Club Vim」外，住戶將來亦可使用屋苑另一會所「Club Vis」，屬YOHO系列中首個採用雙住客會所設計的項目，面積共約25萬方呎，包括約4萬方呎室內面積和約21萬方呎戶外園林空間。陳又稱，項目每方呎管理費約4.62元。

朗賢峯暫收6300票 超購23倍

鷹君（0041）及港鐵（0066）合作發展的何文田站朗賢峯，今日率先標售推出第IIA期84伙，至於第IIB期已公布3張價單、共284伙，周六首輪開售260伙。自上周四收票以來，市場消息指出，項目7日錄得約6300個認購登記，暫超額約23倍。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目今日下午6時截止接受認購登記，周六首輪開售當日設有大手客時段，買家最多可選購8伙。

其他新盤方面，會德豐、信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，最新有買家斥9380萬購入1座1樓A及B室，屬兩伙相連平台特色戶，實用共2826方呎，4房雙套及多功能房連洗手間間隔，外連合共653方呎平台，呎價約3.32萬元。維港滙系列自今年2月底「撤辣」，至今累售127伙，套現逾26億元。全盤自2021年3月起至今累售1200伙，套現逾208億元。另位於啟德跑道區、中海外（0688）旗下維港1號，單日連沽6伙，套現近8100萬元，其中2A座30樓B室，實用766方呎3房1套連工人套間隔，以1913.8萬成交、呎價近2.5萬元。

上 / 下一篇新聞