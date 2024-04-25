話你知：前身九龍諾富特酒店 11年前近24億購入

不過，2020年疫情爆發重挫酒店業，資策變陣，再向城規會提出另一發展方案，放棄重建酒店計劃，並改作商店及服務行業/食肆、辦公室及分層住宅用途，以12倍地積比率發展，建1幢28層高（包括3層地庫及1層平台）綜合發展物業，住宅樓面及商業樓面各佔一半，商店及寫字樓部分設於地下至8樓，8樓以上為住宅部分，共15層，提供約285伙、平均面積446方呎的住宅單位，總樓面約25.43萬方呎，若以12年前購入價23.68億元計，每方呎樓面地價約9312元。值得留意，該平均每方呎樓面地價包含商業及住宅。

12樓起建住宅 地庫至10樓為商業部分

上述綜合發展在2021年獲批，九龍諾富特酒店同年結束營運。參考項目樓書，高臨地庫1至2樓為商業店舖、3至10樓為寫字樓，11樓為項目的住客會所，住宅樓層位於12樓至31樓，變相所有單位位處中高層，提供259個住宅單位。