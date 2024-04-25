報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年4月25日星期四
技術取勝
投資策略
唐家成任港交所主席 接替史美倫 李惟宏：當務之急激活市場
港交所首季少賺13％ 仍勝預期
科技股回勇 恒指破萬七今年新高
「集資王」茶百道未止瀉 次日再挫近一成
稱AI模型或超GPT-4 商湯飈三成後停牌
首季多賺22％ 中海外曾漲半成
長建長實電能購北愛氣網 涉資74億 交易料4月底前完成
中投伙Investcorp組基金 10億美元投資中東中國
阿里雲：港營業額連續3年錄雙位數增長
碧桂園3隻境內債二次展期
陳啟宗：港須思考經濟出路 指見到政府委會人選「一行眼淚」
博時華夏嘉實6虛幣現貨ETF獲證監認可
渣打料下半年美息減兩次 港跟減一次
Prada首季收益淨額增16%
Tesla上季盈利跌55% 或今年出新車 股價彈一成
美股三大指數早段個別發展
開雲料上半年經營利潤挫 股價6年低
張兆聰：追落後小型科技股 金軟回升勢頭穩
人民幣定存高息精選
技術取勝：李寧近20元關有沽壓
劉思明：中芯聯想有反彈苗頭可留意
周顯：虛銀拒親身還款
湯文亮：人必先自侮而後人侮之
高臨折實均呎1.9萬 1房479萬起 呎價低3年半前佐敦同區新盤兩成
話你知：前身九龍諾富特酒店 11年前近24億購入
YOHO Hub II現樓示範單位 最快五一黃金周開放
甘比2100萬沽壹環3房戶 11年貶值7.5%
「台灣張」蝕放上環商廈
富達國際劉培乾：政策開始托底 內房調整近尾聲
美高官接連訪華 兩國關係料穩定
技術取勝：李寧近20元關有沽壓
【明報專訊】阜豐反覆上試5.5至6元（圖）
上 / 下一篇新聞
唐家成任港交所主席 接替史美倫 李惟宏：當務之急激活市場
港交所首季少賺13％ 仍勝預期
科技股回勇 恒指破萬七今年新高
「集資王」茶百道未止瀉 次日再挫近一成
稱AI模型或超GPT-4 商湯飈三成後停牌
首季多賺22％ 中海外曾漲半成
長建長實電能購北愛氣網 涉資74億 交易料4月底前完成
中投伙Investcorp組基金 10億美元投資中東中國
阿里雲：港營業額連續3年錄雙位數增長
碧桂園3隻境內債二次展期
陳啟宗：港須思考經濟出路 指見到政府委會人選「一行眼淚」
博時華夏嘉實6虛幣現貨ETF獲證監認可
渣打料下半年美息減兩次 港跟減一次
Prada首季收益淨額增16%
Tesla上季盈利跌55% 或今年出新車 股價彈一成
美股三大指數早段個別發展
開雲料上半年經營利潤挫 股價6年低
張兆聰：追落後小型科技股 金軟回升勢頭穩
人民幣定存高息精選
技術取勝：李寧近20元關有沽壓
劉思明：中芯聯想有反彈苗頭可留意
周顯：虛銀拒親身還款
湯文亮：人必先自侮而後人侮之
高臨折實均呎1.9萬 1房479萬起 呎價低3年半前佐敦同區新盤兩成
話你知：前身九龍諾富特酒店 11年前近24億購入
YOHO Hub II現樓示範單位 最快五一黃金周開放
甘比2100萬沽壹環3房戶 11年貶值7.5%
「台灣張」蝕放上環商廈
富達國際劉培乾：政策開始托底 內房調整近尾聲
美高官接連訪華 兩國關係料穩定
唐家成任港交所主席 接替史美倫 李惟宏：當務之急激活市場
港交所首季少賺13％ 仍勝預期
科技股回勇 恒指破萬七今年新高
「集資王」茶百道未止瀉 次日再挫近一成
稱AI模型或超GPT-4 商湯飈三成後停牌
首季多賺22％ 中海外曾漲半成
長建長實電能購北愛氣網 涉資74億 交易料4月底前完成
中投伙Investcorp組基金 10億美元投資中東中國
阿里雲：港營業額連續3年錄雙位數增長
碧桂園3隻境內債二次展期
陳啟宗：港須思考經濟出路 指見到政府委會人選「一行眼淚」
博時華夏嘉實6虛幣現貨ETF獲證監認可
渣打料下半年美息減兩次 港跟減一次
Prada首季收益淨額增16%
Tesla上季盈利跌55% 或今年出新車 股價彈一成
美股三大指數早段個別發展
開雲料上半年經營利潤挫 股價6年低
張兆聰：追落後小型科技股 金軟回升勢頭穩
人民幣定存高息精選
劉思明：中芯聯想有反彈苗頭可留意
周顯：虛銀拒親身還款
湯文亮：人必先自侮而後人侮之
高臨折實均呎1.9萬 1房479萬起 呎價低3年半前佐敦同區新盤兩成
話你知：前身九龍諾富特酒店 11年前近24億購入
YOHO Hub II現樓示範單位 最快五一黃金周開放
甘比2100萬沽壹環3房戶 11年貶值7.5%
「台灣張」蝕放上環商廈
富達國際劉培乾：政策開始托底 內房調整近尾聲
美高官接連訪華 兩國關係料穩定
prev
next