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經濟
國際金融

美股三大指數早段個別發展

【明報專訊】美股連升兩日後，昨早段個別發展，道指偏軟，標指先升後回，電動車生產商特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價急升、科技股做好，曾支持納指升逾130點，但其後升幅收窄。

市場焦點繼續在公司業績，飛機製造商波音（美：BA）第一季收入，雖然是7個季度首下滑，但主要指標現金消耗39.3億美元，較市場預期，股價高開5%後升幅收窄至不足1%。

美國經濟數據參差，3月耐用品訂單初值按月增長2.6%，表現5個月最好，升幅略勝市場預期的2.5%，主要受惠新車和客機訂單帶動，但運輸業相對疲弱，2月整體訂單增長由1.4%下修至0.7%。扣除飛機和軍事設備的核心資本貨訂單3月升0.2%，2月升幅由0.7%下修至0.4%。路透和彭博都認為，反映商界在設備投資仍審慎，受需求前景和高息環境影響。美國高息影響當地樓市，按揭銀行家協會公布，上周30年定息按揭利率平均升0.11厘至7.24厘，是5個月高位。

印尼央行意外加息1/4厘

隨着聯儲局可能維持高息更長時間，近期美元強勢，不少亞洲貨幣明顯貶值，美元兌日圓一度突破155，是34年來首次。美國銀行周二曾警告，155或是日本干預匯市的底線。為捍衛匯價，印尼央行周三意外加息0.25厘至6.25厘的新高，不再重申年中或考慮減息。印尼央行表明美元高企、中東局勢緊張令全球前景不明朗，需要具前瞻和預防性質的政策回應，更罕有詳細評論匯率，相信美元兌印尼盾第二季於16,200水平穩定，下半年回落至16,000以下。

（綜合報道）

[國際金融]

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