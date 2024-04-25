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經濟
國際金融

Tesla上季盈利跌55% 或今年出新車 股價彈一成

【明報專訊】受電動車市場競爭加劇、減價戰、銷售下滑等困擾，今年來股價累挫42%的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）承諾加快推出新車款，包括較廉價型號，紓緩部分外界對未來增長的憂慮，股價周三美股早段曾反彈逾10%，市值進帳近500億美元。

Tesla在周二美股收市後公布業績，上季盈利按年跌55%，賺11.3億美元，是3年來最少，亦差過市場預期。收入按年跌9%至213億美元，是近4年來首次按年下跌，跌幅更是12年來最大。受多次減價促銷拖累，整體毛利率按年跌近2個百分點至17.4%，延續最少過去1年的跌勢。期內自由現金流減少超過25.3億美元，流出情况是歷來最嚴重（見圖），主要由於投資10億美元發展人工智能（AI），而且電動車庫存增加27億美元，存貨周轉天數由一年前的15天急升至28天。

受累減價 整體毛利率續跌

雖然Tesla表明今年銷量增長將明顯慢過去年，但管理層於業績電話會議態度樂觀，財務總監預計庫存本季將回落，自由現金流有望轉正。行政總裁馬斯克（Elon Musk）形容本季營運會較上季好很多，又大談多項業務發展計劃，嘗試穩定市場對前景的信心，當中特別反駁早前有關擱置推出廉價車款的傳聞，表明將加快推出新車款，由之前預訂的明年下半年提前至明年初甚至今年內，包括更經濟實惠的車型，而且可以用現有生產線製造，尋求用盡現有產能，達致今年產量增長超過50%。路透相信，這代表公司短期內應不會在墨西哥和印度設廠。馬斯克過去周末以事忙為由暫緩訪問印度。

馬斯克又強調發展AI和自動駕駛技術，透露正與一間主要車廠洽商，授權使用Tesla的輔助駕駛系統，早前公司亦在美國推出1個月試用服務，再減價三分之一至8000美元。至於8月發布的無人駕駛的士服務，他透露更多細節，可能名為「CyberCab」，除了Tesla提供車輛，亦容許顧客購車後再出租有關車輛，同時展示叫車應用程式界面設計，形容有如結合叫車平台Uber和租房平台Airbnb。

機械人最快年底助提升廠房效率

雖然人型機械人仍在實驗階段，但馬斯克預計最快今年底可以在公司廠房執行任務，協助提升效率，達致產量目標，明年底之前甚至可以公開銷售。路透猜測強調增長策略，或有助爭取股東支持在下月投票，再次通過馬斯克歷來最大的薪酬方案，涉及560億美元。該方案今年初被法院裁定失效。

券商富瑞形容，馬斯克嘗試以加快推出新產品取悅市場，摩根士丹利預計新的經濟型車款，是把現有Model 3或Y降級，只是改善軟件和AI規格，而非之前宣稱全新定價低於2.5萬美元，即不足20萬港元的車型。在僅次於美國的第二大市場中國，Tesla周三在社交媒體公布，提供零首期的分期付款買車計劃，適用於Model 3和Y。

Tesla上周亦宣布全球裁員10%以節省開支，公司周一根據美國法律發布通知，6月中起於加州裁減3332份職位，得州減少2688份職位，合共裁員約6020人，其中得州總部受影響員工數目佔當地總數約12%。

（綜合報道）

[國際金融]

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