陳啟宗：港須思考經濟出路 指見到政府委會人選「一行眼淚」

明報記者 黃志偉

港大首席副校長王于漸指出，香港人口老化愈趨嚴重，惟政府因人口政策爭議大而未有推出相關措施以解決該結構性問題，難以發展新經濟範疇。參與討論的香港發展論壇理事張志剛問增加人口的具體建議，王于漸認為吸引移民、放寬入境以增加人口規模，尤其年輕一代。

王于漸籲增人口 張志剛稱沒太多人肯來港

不過，張志剛指王的邏輯上是對，「但最大問題是沒太多人肯來」，他舉例指來港讀書的內地學生僅有少數願意留在港工作。同時，恒基（0012）執董及首席財務總監馮孝忠以一句「我都想『挑吓機』，校長（王于漸）」加入討論，認為外人來港難以擺脫從事金融、IT等行業才能「搵夠租」，高才通來港若找不到這些行業亦不能留下。王回應指雖然人口政策複雜，但仍須先制定具體目標，自然有相關配套，要有確實行動，「香港人把聲來來去去都嗰幾把聲，不是馮孝忠就是陳啟宗；說了很久都沒人聽，因為我們都只是在這裡說說而已。」

陳啟宗就認為香港具低稅率、法制、資訊自由度較內地其他城市高等優勢，香港應與內地要討論什麼地方需要融合、什麼地方保持兩制，民間力量和政府要互相配合尋找新出路。他提到，看到部分香港政府委員會當中成員，看完「一行眼淚」，「真的很難看到那班人能夠有什麼新見地。」

郭國全：應增年輕人對決策影響力

金融學院前行政總裁郭國全指出，應增加更多年輕人對香港決策有影響力，「你真的找年輕人來問他們心目中的香港，可能不是我們心目中（的模樣）。」