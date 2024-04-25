稱AI模型或超GPT-4 商湯飈三成後停牌

收市後公告今復牌

商湯聯合創始人兼首席執行官徐立周二於發布會提到，今年外界對AI認知出現極大變化，去年聚焦在模型的本身參數發布，今年更關注行業的場景落地。他又指商湯在文本生成視頻平台取得技術突破，未來可通過輸入一段文字或完整描述生成影片，而且人物的服飾、髮型、場景都可以根據預先設定，保持影片內容的連貫和一致。

商湯於發布會推出應用於終端設備的「商湯端側大模型」，可用於手機、平板電腦及車載電腦等應用，徐立於發布會期間示範其擴圖技術，顯示完成擴圖速度遠遠快過其他公司的雲端應用程式。

此外，商湯亦推出邊緣產品「商湯企業級大模型一體機」，面向金融、代碼、醫療、政務等多個領域；面向代碼行業的「小浣熊．代碼大模型一體機」每部35萬元人民幣起，每部可支援100人規模研發團隊使用，使用成本最低每人每日4.5元人民幣。