明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港交所首季少賺13％ 仍勝預期

【明報專訊】港交所（0388）主席換屆，原主席史美倫任內派最後一份季度成績表。截至今年3月底止，受股市成交季內受壓等因素影響，整體收入按年跌6%；除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年跌12%至37.05億元；股東應佔溢利按年減少13%至29.7億元，不過仍比市場預期的28.1億元佳。

債券通北向成交額升22%創新高

港交所今年首季標題日均成交額為994億元，按年跌22%，按季升9%。債券通北向通平均每日成交金額452億人民幣，升22%兼創新高（見表）。另外，公司資金及保證金合計的總投資收益淨額按年跌13%至13.42億元；營運開支按年升8%至14.11億元，主要由僱員費用按年升16%推升，但專業費用及慈善基金捐款減少抵消部分升幅。

行政總裁陳翊庭形容，港交所在第一季展現實力和韌力。衍生產品的成交量更創下季度新高。雖然股市受宏觀市場氣氛影響持續疲軟，但今年3月、4月的日均成交額已明顯回升。互聯互通機制成交量持續上升，當中債券通成交量更創下季度新高。展望未來，雖然當前的環境充滿挑戰，但仍保持樂觀，看好中國經濟的長期增長趨勢，也看好拓展東南亞和中東地區資本市場帶來的機遇，將善用科技提升市場活力。

港交所所公布季績後，美銀研究報告指交易費用收入表現強韌，業績表現勝預期，並料在互聯互通改善及內地推出惠港措施下，維持目標價290元及「買入」評級。該股昨午公布業績後股價企穩，收報239元，升3.56%。

相關字詞﹕陳翊庭 史美倫 港交所

上 / 下一篇新聞