唐家成任港交所主席 接替史美倫 李惟宏：當務之急激活市場

【明報專訊】港交所（0388）公布唐家成為新任主席，接替昨日卸任的史美倫。對於被委任為港交所新主席，唐家成指期待與港交所董事會及由行政總裁陳翊庭領導的優秀管理團隊合作，及後會致力於進一步豐富產品生態圈，加強基礎設施建設，提升港交所的市場競爭力。立法會金融服務界議員李惟宏認為唐上任後當務之急，是盡力促進股票流動性、激活市場及投資氣氛，期望他能以開放態度與業界溝通交流。
明報記者 田越
唐家成向史美倫表示衷心感謝，感謝她過去6年來的傑出領導，讓港交所在充滿挑戰的宏觀環境中不斷前進。現年69歲的唐家成，自去年4月26日起擔任港交所獨立非執董，他曾於2012起擔任證監會主席至2018年（見表）。按港交所公告，其主席任期與其獨立非執董任期相同，直至2025年股東大會，期間唐收取的非執行董事袍金合共455萬元。唐亦於今年3月6日獲委任為港交所全資附屬公司HKEX Investment （UK）Limited 董事，初步為期兩年，每年酬金2萬英鎊。
唐：致力進一步豐富產品生態圈
曾任港府財經事務及庫務局長、現任富衛集團主席的馬時亨，指唐家成曾任畢馬威中國及香港主席，以及證監會主席，以其背景及經驗出任港交所主席非常合適。他又指唐與持份者一直溝通良好，可以進一步鞏固香港國際金融中心地位，並稱唐出任此職任重道遠。
香港證券及期貨專業總會長陳志華表示，證券業界冀唐家成領軍港交所再創高峰，並認為是次轉換將為港交所帶來新的動力和機遇，並為香港金融界注入新的活力。
史美倫獲委董事會高級顧問
另外，史美倫昨卸任港交所主席一職，結束6年任期。她出席港交所股東會後與傳媒會面時表示，對港交所前景充滿信心，稱很高興自己在任內推動港交所更加國際化，開發了新的市場，並推出了更多元及國際化產品，冀港交所未來繼續努力推動國際化。她亦指最深刻的事件為30年前H股在港上市，帶動了內地與本港加深合作，為互聯互通打下基礎。她又稱，未來將留任阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團的獨立董事一職，以及集中於非牟利工作。按港交所昨日傍晚通告指出，有見於史美倫對全球金融業及內地金融市場擁有豐富經驗和知識，故宣布委任史美倫為港交所董事會高級顧問，任期至明年4月24日，並將繼續出任港交所國際諮詢委員會及中國業務諮詢委員會主席。