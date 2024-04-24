Stewart Investors：看好可持續投資 帶動企業盈利

Stewart Investors早於2005年推出首隻以可持續發展為主題的基金，當時市場對可持續投資、責任投資，以及環境、社會和企業管治（ESG）等關注度遠低於目前。Sujaya Desai解釋，該公司當年推出首隻採取可持續投資策略的基金，是基於看到可持續性的本質，就是企業盈利增長的驅動力，因對該公司而言，企業的可持續性就是其產品或服務能否應對人類持續發展所需的兩大方向， 一為推動可改善人類生活的發展，二為減低人類的生態足迹，能抓住其中一個方向，甚至兩者兼備的企業，具備盈利長線持續增長的條件。

把握兩大方向 盈利長線持續增長

然而，市場對可持續投資的疑慮，也並非空穴來風。據投資研究機構晨星的研究指出，2022年反映可持續投資表現的134個可持續指數中僅27%表現優於其對應的傳統指數（又稱母指數），但若以截至2022年底止的過去5年計，期內127個可持續指數中約78%表現跑贏其母指數。Desai也認為，長線投資十分重要，因具備可持續性的優質企業可長期持續發展，目前該公司管理的多個可持續發展投資組合，十大持股平均持有期約為9年，個別股份的持有期更長達17年。據了解，Desai管理的Stewart Investors全球新興市場可持續發展基金，截至去年底止以歐元計的1年回報達9.4%，表現優於同期以歐元計的MSCI新興市場指數約6.1%之回報，而該基金以歐元計的5年累計回報為30.6%，同期MSCI新興市場指數的歐元計累計回報則為24%。

偏好淨現金公司 可應付突發危機

Desai提醒，可持續性只是企業盈利可望長線增長的條件，企業能否把握可持續性所帶來的盈利增長機遇，則要視乎企業的質素，因此在該公司的可持續投資選股策略上，可持續性與質素兩者缺一不可，在質素方面，該公司認為管理質素、經營權質素及財務質素，為企業質素的三大支柱，首先是管理質素，包括管理層的穩定性，以及應對危機的能力等，可透過研究個別企業的過往歷史，了解企業管理層是否具有長遠發展的目標，能否長期持續推動公司向前發展，以及能否應對短期危機，如經濟不景氣，尤其是在新興市場。

至於經營權質素，Desai表示，在此方面較着重於企業所銷售的服務及商品是否屬於社會必要的，因只有必要的商品及服務方可長期持續為企業帶來盈利，而對於財務品質，她表示，看法較為保守，尋求穩健的資產負債表，尤其偏好淨現金公司，基於坐擁淨現金的公司較有餘裕應付突如其來的危機，並有望在擺脫危機後變得更加強大，同時也看好現金流具韌性的企業。

截至去年底止，Desai管理的新興市場可持續發展投資組合中，以地區計，來自印度市場的公司佔比最大，接近39%，其次為中資企業，佔投資組合逾10%；若以行業計，投資組合中資訊科技企業佔25.4%，消費必需品佔21%，金融業佔17.4%。

印度經濟持續發展 投資機會多

Desai表示，這是由下而上選股的結果，是根據該公司的五大投資原則選股，包括長線投資、由下而上選股、可持續性、質素，以及尋求絕對回報，而非跟隨基準指數選股，但她亦稱，隨着印度經濟持續發展，在可持續投資方面，印度市場可提供不少吸引的投資機會。事實上，近年印度經濟增長強勁，推動印度企業盈利持續提升，截至2022年底止過去30年計算MSCI印度指數的年度化總回報達8.9%，僅次於標普500指數的9.9%，並且優於MSCI所有國家世界指數的8%。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]