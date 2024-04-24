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ONE STANLEY與南區海景為伴

【明報專訊】希臘愛琴海上的Santorini（聖托里尼）風光如畫，一幢幢別致洋房配合自然地貌，令當地成為世界級度假勝地。建灝發展的赤柱黃麻角道ONE STANLEY，坐享背山面海優勢，發展商從聖托里尼的環境得到啟發，打造成南區新晉超級豪宅；項目提供82伙，其中包括32幢洋房、11座4層高低密度分層住宅，目前已屆現樓，買家預約參觀前，需先提交100萬元銀行本票，料成富豪買家的新目標。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

ONE STANLEY內設3條園林大道，其中ASTA AVENUE 設10幢海景洋房，全部設私人花園及泳池；BERYL AVENUE、CORAL AVENUE，分別設14幢，8幢海景獨立洋房；項目最頂排的CORAL AVENUE，設11座低密度住宅，全數屬特色分層戶。

全數82伙 分層特色戶洋房兼備

是次介紹的CORAL AVENUE第1座2樓、3樓B室，實用面積1909方呎，屬4房雙套複式戶、另連821方呎天台，現時連裝修及家俬出售。在2樓甫步出升降機，屬單位玄關範圍，設入牆鞋櫃；單位設計以法式生活藝術為靈感，採灰、棕及藍色作大廳主色，配以利落線條打造現代奢華風，牆身用灰色飾牆貫徹格局，並隱藏內置樓梯下的儲物室，令整體空間更歸一；飯廳擺放長形8人餐桌，配以立方體形狀玻璃及金屬吊燈，使單位內的沉實用色得以平衡；客廳擺放大型梳化及圓形茶几，格調大方。

4房單位洋溢現代奢華風

廚房設計與大廳互相呼應，鼠尾草綠色廚櫃，配合地面的拼砌大理石，突顯歐式風格，而環形廚櫃設計經典，附設一系列名牌家電，包括德國Gaggenau蒸焗爐、烘碟機、煤氣煮食爐及電磁爐等，雪櫃選用美國Sub-Zero，可以應付大型家庭聚會的烹飪所需；廚房連接工人套房，並設後門。

廚房家電以德美名牌為主

睡房位於3樓，主人房採無主燈設計，房內光線平均，空間感亦理想，加上連接露台，帶出度假風情。值得留意的是，此樓層原本亦設私人升降機大堂，設計師選擇將該位置納入主人房，改為衣帽間；主人房套廁方面，設雙洗手盆的五件頭配置，同時設浴缸、沐浴間。主人房旁的另一睡房亦屬套房，均享赤柱灣海景。

至於另外兩間房，設計為書房及多用途房，其中書房設大型儲物櫃，可擺放戶主的藏書及珍藏飾品；另外，單位設內置樓梯通往天台，能舉辦各式聚會及活動，並能欣賞附近一帶的赤柱景致。

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