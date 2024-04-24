美銀全層2.5億易手 6年貶值六成

消息指買家為信置家族成員

翻查資料，上述物業由山東如意集團持有，於2018年7月以約7.01億元購入，平均呎價逾5萬元，呎價曾一度創該廈新高紀錄；物業去年淪為銀主盤，曾於去年10月以3.38億元、呎價2.4萬元易手，惟買家及後撻訂，現以2.5億元易手，意味較對上成交價還低26%；若與購入價對比，更大幅貶值約4.51億元或64%。

愛飾總裁沽紅磡工廈單位

另資料顯示，紅磡富高工業中心一籃子物業，總面積14,604方呎，於4月初以6168萬元售出、呎價4224元，新買家為怡安珠寶黃達華或相關人士；原業主是My Jewelry愛飾珠寶總裁何光耀等，他以公司名義在1999年至2006年期間購入，涉資約1329.5萬元購入，即持貨最少18年，帳面獲利4838.5萬元，賺幅約3.6倍。

葵涌iCITY將開展新一輪銷售

此外，金朝陽（0878）旗下葵涌工廈iCITY已屆落成，近九成買家完成收樓；金朝陽地產代理營業及市務總經理鄭惠卿表示，受惠「新資本投資者入境計劃」及「高才通計劃」，項目的非本地客查詢急升五成，部署短期內推售二期的全新工作間及樓層。

鄭又稱，現正與投資移民公司洽談，預留至少6層、共90個工作間給目標客戶。與此同時，發展商亦會於現樓準備示範工作間，供準買家參觀及體驗1.8萬方呎園林平台the Azure等。