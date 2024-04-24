銷監局提醒發展商：樓書須述明單位內外尺寸

8新盤平面圖資料不清晰

就上述事件，本報向銷監局查詢，局方回覆，一手新盤條例要求賣方必須於樓書，清楚刊出該發展項目的資料，包括發展項目中的住宅物業的樓面平面圖，必須述明各住宅物業的外部、內部尺寸等資料，即使經批准的建築圖則，並未列出若干外部及內部尺寸，賣方亦應掌握有關資料，按規定在售樓說明書中提供。

此外，局方最近審視一手新盤銷售文件時發現，有8個發展商未按上述規定列出相關資料，包括7個已推出發售的未落成住宅項目及1個未推出發售但已落成住宅項目，局方盡力協助業界全面了解條例的內容及執行細節，但由於個案仍在調查，局方不便透露案件詳情，如發現任何涉嫌違反條例的情况，會跟進調查。

如違一手新例 可被罰款50萬

據本報獲悉，銷監局近日向發展商發電郵，內容除提及上述條例內容外，亦指出，據一手新例內容，如賣方違反上述規定，將構成違法行為，可能被罰款50萬元。

本報翻查一手樓盤資訊網資料，發現近日有部分發展商檢視樓書資料，有更新樓盤平面圖等。